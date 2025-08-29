Las 10 frutas que pueden hidratar más que el agua

Muchas veces se olvida que las frutas también son una gran fuente de agua, que incluso en algunos casos pueden llegar a hidratar más que el propio agua.

Por ello, en esta lista podrás encontrar cuáles son las frutas que más agua tienen, además de todas las vitaminas y elementos beneficiosos para la salud

1º Pepino

Las 10 frutas con más agua que pueden hidratar más que el agua | Pexels

La lista comienza con el pepino. Aunque no lo creas, técnicamente los pepinos son una fruta. Originariamente, el pepino es hermano del melón, además de que cuenta con semillas y se desarrolla a partir de la flor de la planta. Sin embargo, en el ámbito culinario, el pepino se considera una verdura debido a su sabor y uso en ensaladas y otros platos salados.

Esta fruta es un 96% agua en su totalidad Además, aportan nutrientes necesarios para prevenir la deshidratación. Una taza de pepinos tiene 15 calorías y contiene los siguientes nutrientes:

Vitamina K

Folato

Calcio

Polifenoles antioxidantes

Flavonoides

Potasio

Magnesio

Sodio

2º Tomate

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

Otra fruta que es considerada como verdura es el tomate. Desde el punto de vista botánico, al igual que el pepino, es una fruta porque tiene semillas, además de que se desarrolla a partir del ovario de una planta con flor.

Está compuesto aproximadamente por un 94% de agua y una porción de una taza de tomates contiene 45 calorías y las siguientes vitaminas y nutrientes:

Vitamina A

Vitamina K

Vitamina C

Potasio

Antioxidantes, como el licopeno

Magnesio, que puede ayudar a los músculos a recuperarse de la actividad física.

3ª Sandía

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

Termina el podio con una de las frutas predilectas del verano, la sandía. Esta fruta refrescante es una de las más hidratantes, con un contenido de agua de aproximadamente el 92%. Una rodaja de sandía, o aproximadamente 1/16 del melón entero, contiene 85 calorías y los siguientes nutrientes:

Fibra

Vitamina A

Potasio

Licopeno

Citrulina, un aminoácido que promueve un flujo sanguíneo saludable en todo el cuerpo.

4º Fresas

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

Casi entrando en el top tres, se encuentra una de las frutas más populares, las fresas. Las fresas tienen un contenido de agua de alrededor del 92 % y son un dulce perfecto. No te dejes engañar por su sabor dulce: las fresas tienen un índice glucémico bastante bajo, por lo que es menos probable que te suban los niveles de azúcar en sangre.

Una porción de una taza de fresas contiene 48 calorías y los siguientes nutrientes:

Vitamina C

Folato M

Manganeso

Fibra

Antocianinas y flavonoides, que son poderosos antioxidantes.

5º Pomelo

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

El Pomelo o Toronja, está compuesta por aproximadamente un 90% de agua, por lo que puede ser un complemento fresco y ácido para ensaladas y un jugo refrescante. Es importante mencionar que esta fruta puede llegar a interferir con el consumo de ciertos medicamentos, por lo que si estás tomando alguna medicina, consulta a tu médico o lea el prospecto para comprobar si es seguro comer o beber pomelo.

La mitad de una toronja tiene 53 calorías, además de:

Vitamina C

Vitamina A

Fibra

Polifenoles, que son antiinflamatorios y antioxidantes.

6º Melón cantalupo

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

La otra fruta predilecta del verano, el melón, también tenía que entrar en esta lista, pero en una de sus variantes. Es un tipo de melón esférico, de cáscara rugosa y reticulada, con pulpa anaranjada, dulce y aromática originario de Asia.

El contenido de agua del melón cantalupo es de aproximadamente el 90%, lo que lo convierte en un melón hidratante que puede servir como aperitivo dulce por sí solo o como complemento en ensaladas saladas. Su textura suave también lo convierte en una excelente opción para preparar tus propios sorbetes o helados.

Una rodaja mediana de melón tiene 23 calorías y los siguientes nutrientes:

Fibra

Vitamina A

Betacaroteno

7º Melocotones

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

Los melocotones aportan una gran cantidad de hidratación, con un contenido de agua de aproximadamente el 88 %. Una taza de melocotones en rodajas contiene 66 calorías y además de:

Fibra

Vitamina C

Vitamina A

Vitamina B

Betacaroteno

Potasio

8º Arándonos rojos

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

Los arándanos rojos enteros, no secos, contienen aproximadamente un 87 % de agua. Guardar una bolsa de arándanos rojos congelados para preparar yogur o ensaladas es una forma rápida y sencilla de añadir hidratación extra a una comida.

Una taza de arándanos crudos y frescos tiene 11 calorías y es rica en nutrientes como:

Fibra soluble e insoluble

Vitamina E

Vitamina K1

Cobre

Manganeso

Proantocianidinas, que según las investigaciones podrían ayudar a prevenir las infecciones del tracto urinario

La piel también contiene algunos polifenoles antioxidantes.

9ª Piña

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

El 87 % de agua de la piña te ayuda a mantenerte hidratado. Córtala en cubitos para darle un toque dulce a o ensalada.

Una rodaja de piña tiene 40 calorías y los siguientes nutrientes:

Vitamina C

Vitamina B6

Cobre

Magnesio

Potasio

Hierro

10º Frambuesas

Las 10 frutas que tienen más agua y que pueden hidratar más que el agua | Pexels

La lista termina con las frambuesas. Con un contenido de agua de alrededor del 87%, estas pequeñas bayas están a la par de algunas frutas más grandes en lo que respecta a hidratación. Una taza de frambuesas contiene 62 calorías y nutrientes como: