Las 10 frases sencillas que iluminan a las personas cuando las conoces por primera vez

Cuando conocemos a alguien por primera vez, independientemente de que se trate de un encuentro especial, ocio o de trabajo, es importante mostrar una buena 'carta de presentación'. Los primeros segundos pueden marcar la diferencia a la hora de abrir la puerta a la conexión o cerrarla definitivamente.

1. "Es un placer conocerte"

Puede parecer muy básico o clásico, pero decirlo en el momento en el que conocemos a alguien por primera vez marca la diferencia. Por ello, los expertos recomiendan salirse de la típica mecánica en la que decimos nuestro nombre y poco más.

En cambio, si mostramos a la otra persona que realmente nos alegra haberla conocido, lo recibirá como algo positivo.

2. "Me han hablado muy bien de ti"

Si conocemos a alguien por mediación de un amigo, familiar o compañero de trabajo, es probable que alguna vez hayamos escuchado hablar de él. Si le hacemos mostrar además que nos han hablado bien, le haremos saber que ha sido recomendado.

En estos casos, las personas suelen alegrarse cuando se sienten valoradas y respetadas sin necesidad de tener que demostrarlo. Aunque eso sí, si nadie nos ha hablado sobre la persona es mejor no decir nada.

3. "Esa (camisa, corbata, chaqueta, etc.) es genial, ¿dónde la has comprado?"

Hacer cumplidos sinceros ayuda a mostrar cercanía a la otra persona, ya que le hacemos ver que nos interesa el tiempo que ha tomado en escoger su ropa para encontrarse con nosotros.

Dicho de otra manera, demuestra que estamos prestando atención y, además, es posible que abramos una puerta a una conversación que vaya más allá de meros detalles superficiales.

4. "¿Cómo conociste a (nombre de alguien en común)?"

Esta suele ser una de las mejores preguntas en los casos que hay personas en común, ya que puede dar lugar a conversaciones anecdóticas y recuerdos que le interesan a la otra persona.

Al mismo tiempo nos ayuda a nivel personal a ubicarlos en nuestro mapa mental de relaciones.

5. "¿Qué es lo más interesante que te ha pasado esta semana?"

Al formar esta pregunta damos un paso más allá y dejamos atrás la típica de "¿Cómo estás?". La gente dirige la atención a algo positivo y específico que le ha ocurrido durante la semana y por norma general se les suele dibujar una sonrisa en la cara.

6. "Me gusta tu energía, es contagiosa"

Esta no es una frase para andar diciendo todo el rato ni en cualquier contexto, pero emplearla adecuadamente puede alegrar por completo a alguien. A fin de cuentas no deja de ser un cumplido sincero que causará un impacto positivo.

7. "¿Qué te ha traído por aquí?"

Sea en el lugar que sea, es una de las preguntas que funciona prácticamente en cualquier lugar. Es abierta, sencilla, fácil de formular y también de responder. Además, le da a la otra persona la libertad de compartir lo que considere.

8. "Eso me recuerda a..."

Emplear esta frase es demostrarle a la otra persona que estamos atentos a lo que nos está contando y que, además, nos interesa. Por ejemplo, si cuenta que ha estado de viaje en Londres y nosotros hemos visitado también esa ciudad, podemos aportar detalles sobre nuestra experiencia allí para que la conversación siga fluyendo.

9. "¿Siempre te ha gustado (su hobby, su profesión, etc.)?"

Una vez que ya conocemos un poco mejor a la persona, podemos empezar a ahondar algo más en sus intereses. Por ejemplo, podemos interesarnos por su profesión actual: si siempre decidió dedicarse a ello, cómo consiguió el trabajo, si tiene otras metas en el futuro, etc.

Hacerlo le demuestra que nos interesa su vida y que queremos escuchar más detalles al respecto.

10. "Me alegro mucho de haberte conocido"

Demostrarle de forma clara y directa que nos ha gustado conocerle es una forma de decir que estamos dispuestos a contar con esa persona en nuestra vida en futuras ocasiones.

Este tipo de reconocimiento hacia la otra persona es positivo, ya que a veces nos podemos sentir invisibles y es bueno que de vez en cuando nos recuerden que cuentan con nosotros.