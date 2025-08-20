Las 10 frases que delatan a un mentiroso, según la Inteligencia Artificial

Detectar una mentira nunca ha sido sencillo. Desde gestos corporales hasta la elección de palabras, las personas solemos buscar patrones que nos ayuden a identificar cuándo alguien no dice la verdad. Aunque los psicólogos advierten que no existe un método infalible, algunas expresiones aparecen de forma reiterada en el discurso de quienes intentan engañar.

Las investigaciones apuntan a que, aunque no existe un diccionario universal del mentiroso, la forma de expresarse puede dar señales. Quienes mienten suelen intentar reforzar su credibilidad utilizando frases hechas que, en muchas ocasiones, logran justo lo contrario, levantar sospechas.

Lenguaje como pista

Según la Inteligencia Artificial, en concreto la herramienta ChatGPT, hay al menos diez expresiones que se repiten con frecuencia en estas situaciones. Entre ellas, destacan "honestamente", "te lo juro" o "¿por qué debería mentirte?". Todas ellas buscan transmitir confianza, aunque en realidad pueden ser un recurso para desviar la atención.

Las 10 frases más comunes

Entre las palabras que la IA considera reveladoras se encuentran:

"Honestamente", un intento de remarcar transparencia que suele tener el efecto opuesto.

"Te lo juro/Te lo juro por Dios", juramentos excesivos que buscan tapar inseguridades.

"¿Por qué debería mentirte?", mecanismo defensivo para ridiculizar la sospecha.

"No recuerdo exactamente", una salida para ganar tiempo y evitar concreciones.

"La verdad sea dicha", similar al uso de “honestamente”.

"No es lo que piensas", clásico de quien ha sido sorprendido.

"Estaba a punto de decírtelo", minimiza la ocultación de información.

"Estás exagerando", estrategia para culpar al interlocutor.

"Todo el mundo lo hace", normalización del mal comportamiento.

"Siempre me malinterpretas", recurso para desviar la responsabilidad.

Más allá de las palabras

Los expertos subrayan que fijarse únicamente en el lenguaje verbal no basta para descubrir una mentira. El proceso de engañar involucra también el lenguaje corporal, los silencios, los cambios de tono o incluso las microexpresiones. Analizar solo lo que se dice puede dar pistas, pero nunca certezas.