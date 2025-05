El truco infalible de este farmacéutico para cuando estés congestionado

Tener la nariz taponada es una de las sensaciones más molestas que se pueden experimentar. Querer respirar bien y no poder es angustioso y provoca impotencia. Además, tener la nariz taponada afecta no solo al olfato, también a otros sentidos como el gusto, ya que no las comidas no saben igual.

Si bien, tener la nariz congestionada no es un síntoma exclusivo del invierno. En primavera, debido a las alergias, son muchas las personas que sufren este mal. Para aliviar esta sensación Farmacéutico Fernández -así se llama en TikTok- ha compartido un truco para destapar la nariz al instante.

Cómo destaponar la nariz

El farmacéutico ha explicado en un vídeo de TikTok el paso a paso de este truco:

Colocar el dedo índice de cada mano en el punto medio del puente de la nariz.

Presionar de dentro hacia afuera.

Duración: 30 segundos.

De esta manera se abrirán las fosas nasales y al sonarse la nariz, la mucosidad se expulsará más fácilmente.

Por qué se tapona la nariz

No hay una sola causa que provoque que la nariz se tapone. Lo más común es por culpa de un resfriado, por una gripe o una sinusitis. También puede taponarse debido a alergias, que provocan una respuesta inflamatoria en la nariz cuanto esta entra en contacto con el polvo, el polen o ácaros.

Factores ambientales como el humo del tabaco, la contaminación o perfumes, que se instalan directamente en las fosas nasales irritan la mucosa nasal y provocan que la nariz se tapone. El embarazo o la sequía ambiental, sobre todo por las noches, también son causantes de taponamiento de nariz.

Hay algunas causas que son puramente anatómicas, como tener el tabique nasal desviado o pólipos en la nariz, si bien estos problemas pueden solucionarse ya que hay operaciones específicas para ello.