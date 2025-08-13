Las tres mejores infusiones para combatir el calor sin cafeína

Mantenernos hidratados es clave durante las altas temperaturas, ya que nuestro cuerpo pierde líquidos y electrolitos más rápido a través del sudor, lo que puede provocar deshidratación, fatiga, mareos e incluso golpes de calor. Por eso es tan importante, beber suficiente agua e infusiones frescas sin cafeína, puesto que nos ayuda a reponer estos nutrientes esenciales, regula la temperatura corporal y mejora el funcionamiento de órganos vitales.

La cafeína puede aumentar la sensación de calor y deshidratación, al contrario que las bebidas naturales con propiedades refrescantes, que no solo nos hidratan, sino que también nos aporta vitaminas y minerales, fortaleciendo las defensas y promoviendo un bienestar integral en días calurosos.

Aquí te dejamos algunas ideas de infusiones refrescantes y sin cafeína para que las pruebes este verano. Te recomendamos que las prepares en grandes cantidades y las guardes en la nevera para tener una bebida fresca siempre lista.

Estas infusiones no solo te ayudarán a combatir el calor, sino que también son ricas en antioxidantes y beneficiosas para la salud.

Infusión de menta

Es un clásico entre las infusiones, pero es que la menta tiene un efecto refrescante natural gracias al mentol, que estimula los receptores de frío en la boca y ayuda a bajar la temperatura corporal. Además, favorece la digestión.

Su preparación es muy sencilla, aunque te recomendamos que si tienes menta fresca la uses para elaborar esta infusión.

Comienza hirviendo agua, y a continuación, añade hojas frescas de menta (o secas).

Deja reposar 5-7 minutos y enfríala.

Sírvela con hielo y unas gotas de limón para potenciar el efecto refrescante.

Infusión de hibisco

Esta infusión también es conocida como Agua de Jamaica y tiene un sabor ligeramente ácido y propiedades diuréticas suaves, ya que el hibisco es rico en vitamina C. Es ideal para tomar frío y ayuda a combatir la retención de líquidos.

Para realizar su preparación, solo tienes que infusionar flores de hibisco secas en agua caliente durante 10 minutos, cuela y refrigera. Puedes endulzar con miel o estevia y añadir rodajas de jengibre fresco para un toque picante.

Infusión de manzana y canela

En esta infusión la manzana aporta dulzor natural y electrolitos, mientras que la canela (en pequeña cantidad) estimula la circulación sin generar calor. Esta combinación es hidratante y reconfortante.

Para preparar esta infusión necesitarás trozos de manzana seca o fresca con una ramita de canela. Hierve, deja reposar y enfría. Si quieres puedes añadir un poco de piel de naranja para un toque cítrico.