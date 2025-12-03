Qué pasa con las mascarillas: Sanidad recuerda que "salva vidas" ante el aumento de la gripe y virus respiratorios

El Ministerio de Sanidad ha puesto el foco en el uso de la mascarilla en un momento de incremento de la circulación de gripe, COVID y otros virus respiratorios. La ministra Mónica García ha insistido en que medidas como el teletrabajo o la mascarilla en centros sanitarios "salvan vidas", coincidiendo con la aprobación del nuevo Protocolo Común frente a las infecciones respiratorias.

La Comisión de Salud Pública, en la que participan técnicos del Ministerio de Sanidad y de todas las comunidades y ciudades autónomas, ha dado luz verde al Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs). Este protocolo será la hoja de ruta durante la temporada 2025-2026 para anticipar y responder a la presión de los virus invernales.

Cuatro escenarios de riesgo y medidas progresivas

El protocolo define cuatro escenarios: interepidémico o basal, epidemia de nivel bajo o medio, epidemia de nivel alto y epidemia de nivel muy alto. Cada uno implica una serie de medidas progresivas, que se suman a las recomendaciones del nivel anterior.

Sanidad subraya que esta clasificación permitirá adaptar la respuesta a la situación de cada comunidad autónoma y reforzar la coordinación. En caso de un escenario muy alto, se contempla incluso activar la coordinación extraordinaria mediante reuniones del pleno del Consejo Interterritorial.

Qué sucede con la mascarilla

Independientemente del escenario, el protocolo establece líneas básicas: promoción de la vacunación, fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, formación del personal y revisión de planes de contingencia de hospitales y residencias.

También se incluyen recomendaciones ya conocidas: ventilar espacios, mantener una correcta higiene de manos y usar mascarilla quirúrgica cuando se presenten síntomas, especialmente si va a haber contacto con personas vulnerables. El documento insiste en la necesidad de comunicar estas pautas de forma clara y accesible a la ciudadanía.

Qué cambia según el nivel de riesgo:

Escenario basal: se mantienen las medidas generales y se recomienda el uso de mascarilla a quien tenga síntomas respiratorios, así como su uso continuado entre trabajadores sintomáticos en centros sociosanitarios.

Escenario bajo o medio: se refuerza la coordinación institucional y la comunicación pública. Se intensifica la recomendación de mascarilla en personas con síntomas y en entornos vulnerables. En hospitales se aconseja en áreas sensibles, tanto para profesionales como para pacientes y acompañantes. En residencias se podrán aplicar medidas adicionales ante detección de transmisión.

Escenario alto: los centros sanitarios deben adaptar sus planes de continuidad asistencial. La mascarilla vuelve a generalizarse en salas de espera, urgencias y otros espacios comunes. En residencias se revisará la política de visitas, y las personas vulnerables deberían llevar mascarilla en interiores poco ventilados.

Escenario muy alto: implica medidas excepcionales, incluidas restricciones específicas, si la situación lo requiere.