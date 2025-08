Qué le pasa a tu cuerpo cuando supera los 40 ºC: así puedes evitar el golpe de calor, según un anestesiólogo

Son las cuatro y veinte de la tarde en la UCI del Hospital Río Ortega, el centro hospitalario más moderno de Valladolid. El pitido del monitor se acelera: 185 pulsaciones por minuto. Sobre la camilla yace un hombre de 52 años que se desplomó mientras descargaba sacos de pienso a la intemperie, con el termómetro ambiental marcando 44 °C. “Cuando llegó, su temperatura central rozaba los 41,3 °C; entró confuso, sin sudar, la piel como papel de lija”, describe Samuel Mateos, especialista en Anestesiología y Reanimación. El protocolo se activa: intravenosas frías, bolsas de hielo en el cuello y las ingles, ventilador de convección forzada. “Cada minuto por encima de 40 °C multiplica el riesgo de lesión multiorgánica; es una carrera contra el reloj”, resume Mateos con la serenidad de quien ha multiplicado este gesto verano tras verano.

Ese “reloj” avanza cada vez más deprisa. El Granado (Huelva) pulverizó el último fin de semana de junio el récord histórico de temperatura en un mes con 46 °C -un grado más que la plusmarca de Sevilla en 1965-, primera alarma roja de una ola de calor que mantiene avisos sanitarios activos en 16 comunidades autónomas. En primer lugar, once comunidades están en alerta naranja, lo que implica un riesgo importante para la salud debido a temperaturas extremas: Andalucía, Aragón, Castilla‑La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

A continuación, cinco comunidades están en aviso amarillo, indicando un riesgo moderado: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Murcia.

En conjunto, estas 16 comunidades cubren casi toda la península y las islas, dejando fuera solo a Ceuta y Melilla. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), por su parte, ha confirmado ya dos fallecimientos en Barcelona y Fraga vinculados al calor, y advierte de un aumento “muy significativo” de ingresos urgentes por insolación y golpe de calor en menos de 72 horas.

Anatomía de un colapso térmico

“¿Qué le ocurre al cuerpo cuando se pasa de 40 °C internos? Simple: se descose”, incide el doctor. En cuanto la temperatura central rebasa ese umbral, el hipotálamo -el termostato biológico- deja de coordinar la sudoración y la vasodilatación. Entonces la sangre se desplaza a la periferia para intentar disipar calor, pero ese truco le cuesta caro al cerebro: la presión arterial cae, el riego neuronal disminuye y, casi de inmediato, aparecen confusión, convulsiones y edema cerebral.

El especialista lo ilustra con un símil doméstico: “Es como aflojar todos los tornillos de golpe; cada órgano se desarma en serie”. El corazón, obligado a bombear en taquicardia para sostener un gasto cardíaco mínimo, termina fatigado; los riñones filtran menos y se ahogan en mioglobina; el hígado libera enzimas tóxicas que saturan la sangre y el intestino, privado de oxígeno, se vuelve poroso, dejando escapar endotoxinas bacterianas que aceleran la inflamación sistémica. Esa irrupción de toxinas explica, añade Mateos, “por qué se desata una tormenta de citoquinas que agrava la disfunción multiorgánica: todo a la vez, como un dominó biológico”.

La literatura médica fija la frontera de la hipertermia extrema en 40 °C, sin embargo, cada grado extra precipita el abismo. Con 41 °C la mortalidad casi se duplica; los registros clínicos muestran que solo un 53 % de los pacientes con 41,1–42,1 °C sobreviven, y la cifra cae al 30 % si el termómetro supera 42,1 °C. “Por encima de 43 °C hablamos de cifras incompatibles con la vida más de quince minutos”, advierte el anestesiólogo, que recuerda cuerpos que ya llegaron en paro cardiaco “porque nadie midió la fiebre hasta que fue demasiado tarde”.

En ese rango letal, las proteínas se desnaturalizan, las membranas celulares pierden integridad y los microvasos se coagulan, dejando islas de tejidos necróticos. El resultado es un caos hemodinámico que ni siquiera los ventiladores de la UCI pueden revertir sin un enfriamiento fulminante. Mateos señala que el intestino es uno de los primeros órganos en colapsar: la mucosa se resquebraja y “lo que debería quedarse dentro del tubo digestivo salta al torrente sanguíneo en minutos”.

Las cifras del calor: una epidemia climática

Las estadísticas ya no hablan de anomalías, sino de una epidemia climática persistente, letal y medible. Según el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, el verano de 2024 dejó 2.011 muertes atribuidas directamente al calor extremo, el sexto verano más mortífero desde que existen registros sistemáticos en 2015. Nueve de cada diez de esas víctimas eran mayores de 75 años. Pero el balance no es solo el de un mal verano: entre 2015 y 2024, las olas de calor se han cobrado 23.820 vidas en España, es decir, una media de 2.380 fallecimientos al año. Casi todos, evitables.

“Los datos nos gritan que no es una anécdota meteorológica, sino un problema de salud pública de primer orden”, advierte el experto, que no duda en calificar el fenómeno como “una nueva enfermedad ambiental de aparición estacional y progresiva”. El facultativo, que combina su labor clínica con formación a residentes, suele ilustrar el impacto térmico con un cálculo tan simple como impactante: “Cada grado por encima del umbral térmico local aumenta la mortalidad un 10 %. En una ola como la que vivimos, eso puede significar docenas de vidas por provincia, y en días sucesivos”.

Ese umbral térmico local al que alude no es uniforme. Desde 2023, el Ministerio ha dividido España en 182 zonas de meteosalud, cada una con un límite diferente de temperatura a partir del cual el riesgo para la población aumenta de forma exponencial. En la cuenca del Guadalquivir puede ser de 42 °C, en el norte del interior peninsular 36 °C. “Eso nos obliga a actuar con precisión quirúrgica: una alerta que en Sevilla puede parecer rutinaria, en León puede ser crítica”, subraya el anestesista.

La adaptación, sin embargo, no llega al ritmo del mercurio. Los climatólogos de la AEMET ya constatan que las olas de calor en España empiezan diez días antes que hace una década y duran, de media, un 30 % más. La "temporada térmica peligrosa", como la define Mateos, se extiende ahora desde mayo hasta octubre, duplicando prácticamente la ventana de riesgo que contemplaban los protocolos sanitarios hace solo quince años. “Nuestro cuerpo no ha evolucionado para semejante maratón térmico”, explica. “El sistema termorregulador humano está diseñado para variaciones graduales y breves, no para soportar cuarenta grados día tras día, ni noches por encima de 25 °C que impiden descansar”.

A pesar de ello, el acceso a medios de refrigeración sigue siendo desigual. España mantiene una tasa de climatización doméstica por debajo de la media europea y las ayudas estatales a la eficiencia energética tardan en llegar a quienes más las necesitan. “No es solo una cuestión de confort, es una línea roja entre la vida y la muerte para miles de personas mayores, enfermos crónicos o personas que viven solas en viviendas mal ventiladas”, insiste Mateos, quien recuerda que muchos de sus pacientes llegan a urgencias tras haber pasado horas en pisos que actúan como hornos de ladrillo sin sombra ni ventilación cruzada.

La falta de cultura preventiva también juega en contra. “Aquí todavía se asocia el calor a las vacaciones y al ocio, no al peligro clínico”, lamenta el médico. “Hasta que no ves a un hombre de cuarenta años desplomado tras salir a correr a las dos de la tarde, o a una abuela con fallo renal por regar a pleno sol, no tomas conciencia de lo que implica un entorno a 44 grados”. Frente a eso, la única receta efectiva, insiste, es prevención estructural, conciencia individual y políticas públicas que coloquen el calor donde debe estar: entre los primeros riesgos sanitarios de nuestra era.

“El cambio climático nos está dejando sin estaciones intermedias y sin respiro”, concluye. “Pero lo más grave es que aún no hemos comprendido que cada ola de calor ya no es un fenómeno atmosférico, sino una catástrofe médica que va ganando terreno día a día, grado a grado, muerte a muerte”.

Esas endotoxinas bacterianas potencian la coagulación intravascular y alimentan un círculo vicioso de inflamación, fiebre y fracaso orgánico. El clínico menciona los estudios que vinculan la translocación de endotoxina con la rapidísima progresión del golpe de calor durante competiciones deportivas de resistencia en climas extremos; la evidencia muestra que la permeabilidad intestinal se dispara por encima de 41,5 °C y la tormenta inflamatoria se enciende antes de la primera hora crítica.

La ventana terapéutica se estrecha. “Si el enfriamiento no empieza antes de treinta minutos, las curvas de supervivencia se desploman”, resume Mateos. El protocolo incluye sueros intravenosos fríos, sonda nasogástrica con solución salina helada y, si es necesario, infusión de sangre conservada a 4 °C. Todo vale para bajar medio grado por minuto.

Víctimas con rostro y oficio

A primera hora de la mañana, cuando aún no ha salido el sol del todo y el asfalto conserva algo del frescor nocturno, Samuel Mateos comienza su ronda en planta. Son las 7:12 de un lunes de junio y ya hay pacientes ingresados por golpe de calor. En la habitación 417, una mujer de 79 años duerme conectada a un monitor que pita cada vez que su frecuencia cardíaca se acelera. Fue trasladada el sábado tras sufrir un síncope mientras regaba su pequeño huerto urbano en la azotea de su edificio. El termómetro exterior marcaba 38 °C a la sombra. “Vino con 40,5 °C de temperatura corporal y creatininas por las nubes”, resume Mateos con voz neutra. “Le va a costar semanas recuperar la función renal”.

Dos puertas más allá, un jornalero marroquí de 29 años, fuerte, sin antecedentes clínicos y sin patologías previas, alterna momentos de letargo con episodios de delirio. Había sido trasladado de urgencia desde un invernadero de Níjar, en Almería, tras desvanecerse mientras descargaba sandías en un túnel plástico que superaba los 50 °C de sensación térmica. “Muchos piensan que esto solo le pasa a personas mayores”, reflexiona el médico mientras repasa su historial, “pero el golpe de calor por esfuerzo es una amenaza silenciosa para trabajadores jóvenes que simplemente están haciendo su trabajo”.

En otro cubículo, un joven ciclista profesional reposa con los ojos cerrados. Tiene 34 años y fue ingresado tras entrenar en pleno mediodía para “aclimatarse al calor” de la próxima Vuelta a Portugal. Llevaba una semana rodando a las dos de la tarde bajo 41 °C. “Creía que se estaba adaptando”, comenta Mateos, “pero su cuerpo ya estaba en deuda hídrica. El segundo día empezó con vómitos, el tercero perdió el equilibrio y el cuarto tuvo fiebre de 40,8 °C. Cuando ingresó, su riñón ya estaba tocado”. La estrategia de "entrenar en condiciones reales", muy extendida entre deportistas de élite, puede ser un arma de doble filo si no se acompaña de un seguimiento exhaustivo y una hidratación controlada.

Los perfiles cambian -una abuela de ciudad, un temporero extranjero, un ciclista profesional-, pero los mecanismos fisiológicos de la caída son los mismos: deshidratación profunda, elevación de enzimas musculares, daño renal agudo y, en muchos casos, alteración neurológica. La verdadera clave que conecta todos estos casos, explica Mateos, no es la edad ni la condición física, sino la deshidratación crónica.

Cada uno de estos rostros representa una biografía alterada por una exposición térmica brutal, sin que nadie les advirtiera -o ellos mismos pudieran prever- que lo que parecía una jornada laboral más, un paseo matutino o una sesión de entrenamiento podía transformarse en una emergencia médica. El calor, cuando se infiltra en el cuerpo más allá de los 40 °C, no distingue ocupaciones ni edades. Castiga sin previo aviso y exige una reacción rápida para no convertir una actividad cotidiana en una tragedia hospitalaria.

“Lo más devastador no es solo lo rápido que sucede, sino lo innecesario que era”, concluye el anestesista. “Ninguno de estos pacientes pensó que acabaría en una UCI. Ninguno. Y sin embargo, cada verano los vemos llegar, uno tras otro, por no parar a tiempo, por no beber, por no saber”.

Recomendaciones para prevenir el golpe de calor

La prevención es el único antídoto verdaderamente eficaz contra el golpe de calor, una condición que, si bien puede aparecer de forma súbita, suele dar señales de advertencia que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. El cuerpo humano tiene un límite térmico claro -los 40 °C de temperatura interna- y, una vez superado, todo se convierte en una carrera contra el tiempo. Por eso, actuar antes de que el termómetro interno suba es vital.

La primera y más básica recomendación es hidratarse de forma constante, incluso sin tener sed. El cuerpo pierde agua de forma continua en ambientes cálidos, y el mecanismo de la sed suele activarse tarde. En días de calor extremo o durante el ejercicio, conviene beber un vaso de agua cada 15 a 20 minutos. Además, es preferible evitar bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar, ya que favorecen la deshidratación.

Otro aspecto clave es evitar exposiciones prolongadas al sol entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde, cuando la radiación solar es más intensa. En caso de tener que salir o trabajar durante esas horas, se debe buscar sombra frecuente, programar descansos regulares y, si es posible, realizar las tareas más intensas a primera hora del día o al atardecer.

La ropa también importa. Las prendas deben ser ligeras, de colores claros, transpirables y de tejidos naturales como el algodón o el lino. Usar sombrero de ala ancha y gafas de sol ayuda a proteger cabeza y ojos. El uso de protección solar no solo previene quemaduras, sino que también evita la inflamación de la piel, lo que puede interferir en la correcta regulación de la temperatura corporal.

En espacios interiores, es fundamental mantener una buena ventilación. Si no se dispone de aire acondicionado, se puede crear corriente cruzada entre ventanas, usar ventiladores o acudir durante parte del día a espacios públicos climatizados como bibliotecas, centros comerciales o centros cívicos.

Otro punto crítico es no dejar nunca a niños, personas mayores o mascotas en vehículos estacionados. El interior de un coche al sol puede alcanzar los 50 °C en menos de diez minutos, convirtiéndose en una trampa mortal incluso con la ventanilla entreabierta.

Finalmente, es importante reconocer los síntomas iniciales: fatiga extrema, mareos, calambres musculares, piel seca o muy caliente, náuseas, confusión o debilidad repentina. Ante cualquiera de estos signos, se debe buscar sombra, aplicar compresas frías, beber agua y, si no hay mejora rápida, pedir ayuda médica de inmediato.

“La diferencia entre un golpe de calor y un susto puede estar en beber un litro de agua antes de salir, en parar diez minutos a la sombra o en enseñar a tus hijos a decir que tienen calor. Son pequeños gestos, pero salvan vidas”, concluye el especialista en Reanimación en el Hospital Río Ortega.