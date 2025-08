Lo que nunca deberías decir en vacaciones si quieres disfrutarlas

La desconexión durante las vacaciones es fundamental para recuperar el equilibrio físico y mental que muchas veces se pierde en la rutina diaria. Pero ¿cómo conseguirlo? Alejándonos del trabajo, las redes sociales y/o las obligaciones constantes. Este distanciamiento nos permite reducir el estrés, mejorar el descanso y reconectar con uno mismo y con los demás de manera más real. Además, durante las vacaciones se potencia la creatividad, se aclaran ideas y se recargan energías, lo cual no solo mejora el bienestar personal, sino que también favorece un regreso más motivado y productivo a las actividades habituales. Pero muchas veces nos autoboicoteamos, sin ser conscientes, con pensamientos como “debería estar haciendo algo productivo” o “solo voy a trabajar un poco, por si acaso”, como si descansar fuera un acto de irresponsabilidad. Este tipo de frases, aunque parecen inofensivas, nos impiden desconectar realmente y mantienen nuestra mente atrapada en la lógica del rendimiento constante. Al no permitirnos parar por completo, terminamos sintiéndonos culpables por descansar y frustrados por no avanzar lo suficiente, generando un círculo vicioso de estrés incluso en los momentos que deberían ser de descanso. Reconocer estos autoengaños es clave para recuperar el valor del ocio y permitirnos recargar de verdad.

Para intentar evitar este autoboicoteo inconsciente, repasamos algunas frases típicas que nunca deberías decir en vacaciones (si quieres disfrutarlas de verdad).

"Debería estar haciendo algo productivo"

Las vacaciones no son para producir, son para recargar la energía. El descanso también es parte del progreso y es muy necesario para poder continuar.

Cuando te descubras diciendo esa frase, intenta sustituirla por: "Está bien hacer nada por un rato."

"Solo voy a revisar el correo rapidito"

Seamos realistas, rara vez es solo un momento. Abrir el correo te devuelve mentalmente al trabajo. Es normal que al principio de vacaciones sea difícil romper con la rutina diaria de estrés e hiperconectividad, pero tenemos que establecer límites si detectamos que somos incapaces de desconectar. Intenta pensar: "No necesito estar disponible para todos."

"Seguro que me voy a aburrir"

Entrar en modo vacaciones requiere un cambio de ritmo. El aburrimiento al principio es normal, y a menudo necesario para desconectar. En muchas ocasiones no tener planes ni responsabilidades permite que el sistema nervioso se relaje. Además, también nos ayudará a reconectar con nosotros mismos, ya que detener nuestro frenético ritmo nos hace prestar atención a lo que realmente sientes o necesitas.

"Después de esto, necesito otras vacaciones."

Si tus vacaciones te agotan, tal vez estás llenándolas de planes y no de descanso. Es importante recordar que las vacaciones también son para desconectar. En lugar de correr de un sitio a otro, es mejor seleccionar dos o tres actividades clave por día y dejar espacio para improvisar. No hace falta hacer todo ni ir a todos lados.

"Esto no es como lo vi en redes"

Esta comparación constante con las imágenes idealizadas de las redes sociales genera expectativas poco realistas. Las vacaciones no tienen que ser perfectas para ser valiosas. Por eso, esta frase no solo disminuye el disfrute, sino que también nos desconecta del lugar real en el que estamos y de las experiencias que vivimos.

"Solo voy a trabajar un poco, por si acaso."

Ese “por si acaso” puede arruinar tu descanso. Si no pones límites, el trabajo siempre encontrará cómo entrar. Sustituye esa frase tan intrusiva por: ”Tengo derecho a descansar sin culpa."

Igualmente, si piensas que va a ser muy difícil que desconectes durante vacaciones, prueba a planificar esa desconexión para sentirte con más seguridad. Por ejemplo, antes de las vacaciones puedes planificar tu desconexión de diversas maneras:

Delega tareas urgentes y avisa: “Del [fecha] al [fecha] estaré offline”.

Haz un “ritual de cierre”: el día antes, escribe qué tareas pendientes tienes post-vacaciones en una lista y guárdala.

"No estoy aprovechando el tiempo como debería"

Esta frase intrusiva interrumpe el propósito esencial del descanso: desconectarse de las exigencias, el deber y la productividad constante. Esta idea de “no hacerlo bien” viene muchas veces impuesta por una cultura que valora más el hacer que el ser, y convierte incluso el tiempo libre en una tarea que debe “rendir”.

No invadas tu propio espacio de descanso con culpa, como si relajarte o simplemente estar sin hacer nada fuera un error. No todo momento tiene que ser útil. Algunos solo tienen que ser vividos.