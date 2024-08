SALUD Y ALIMENTACIÓN

¿Por qué el hambre nos pone de mal humor?

¿Quién no ha sentido cómo un pequeño malestar se convierte en irritación sólo porque aún no ha comido? La falta de alimento no solo nos da hambre, sino que desencadena una serie de respuestas fisiológicas que pueden transformar nuestro estado de ánimo.

Liliya Kazantseva, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA)