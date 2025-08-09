Por qué dormimos peor cuando hay luna llena: la ciencia responde

Desde tiempos inmemoriales, muchas culturas han asociado la luna llena con cambios en el comportamiento humano y patrones de sueño. Pero, ¿existe realmente una conexión científica? Un estudio pionero publicado en Current Biology (Cajochen et al., 2013) revela datos sorprendentes sobre cómo nuestro satélite podría influir en la calidad del descanso.

Hallazgos clave del estudio científico

El equipo de investigadores suizos analizó los patrones de sueño de 33 voluntarios en condiciones de laboratorio controladas, descubriendo que la luna llena provoca:

Disminución del 30% en la actividad de ondas delta (asociadas al sueño profundo)

Reducción de 20 minutos en el tiempo total de sueño

5 minutos adicionales para conciliar el sueño

Disminución del 15% en los niveles de melatonina (hormona reguladora del sueño)

Según los autores, es la primera evidencia objetiva de que los ciclos lunares pueden modular la estructura del sueño en humanos.

¿Debemos preocuparnos? Consejos prácticos

Aunque los efectos son medibles, son modestos comparados con otros factores que resultan más determinantes para la calidad de nuestro sueño como el uso de pantallas antes de dormir, el consumo de cafeína que deberíamos evitar después de mediodía o el estrés y la ansiedad, los principales enemigos de un sueño reparador.

Recomendaciones para dormir mejor

Tanto en luna llena, como el resto del mes, una buena higiene del sueño puede mejorar significativamente nuestro descanso. Por ello, es recomendable: