Por qué cada vez más gente se siente saturada con la llegada del buen tiempo, según dos psicólogas

Cuando el sol trepa sin permiso y las terrazas rebosan de risas, en vez de un suspiro de alivio, muchos se ven atrapados en una vorágine de exigencias sociales y climáticas: el estrés deja de ser pasajero para instalarse de forma crónica cada verano. De hecho, una encuesta de Bob Evans y Talker revela que uno de cada tres padres espera sentirse aún más ansioso este verano que el pasado.

Aunque los días interminables disparan la serotonina y prometen un chute de bienestar, el mercurio no se queda atrás: en 2024, Phoenix, Arizona, sufrió 31 jornadas por encima de los 43 °C, un recordatorio abrasador de que el sol puede ser implacable. Pero no es solo el calor: la agenda repleta de planes, la presión de las redes sociales y la urgencia por exprimir cada rayo de sol dan forma a un «síndrome de saturación» tan asfixiante como la ola de calor más intensa.

Los expertos de Quirónsalud advierten de que, pese al empujón anímico que aporta la luz solar, la sucesión ininterrumpida de eventos al aire libre y la expectativa de felicidad continua pueden derivar en una fatiga emocional que nos deja desfondados.

Y sí, los Sunday Scaries -ese miedo al domingo por la mañana- se extienden al verano: anticipar un mes de actividades sin pausa provoca insomnio, contracturas musculares y un tremendo impulso de huir a la sombra. A esto se suma que, según la UGT, el 29 % de los trabajadores carga con tareas domésticas y la planificación de las vacaciones como fuentes extra de estrés estival.

En un mundo donde la productividad se cuela incluso en nuestros días de descanso, la llegada del buen tiempo deja de ser el bálsamo ansiado para convertirse en un nuevo campo de batalla por nuestro equilibrio emocional. Al fin y al cabo, en esta paradoja moderna, más luz no siempre equivale a más alegría, sino a más presión.

Mecanismos de la “sobrecarga” estival

Cuando el termómetro sube y los días se alargan, el verano debería ser sinónimo de alivio. Sin embargo, esa imagen idílica se desvanece bajo el peso de expectativas inalcanzables. Lorena González, psicóloga y cofundadora de Serena Psicología, lo resume así: “El verano se ha convertido en un escaparate de planes perfectos: viajes interminables, escapadas de fin de semana, fotos impecables… Cuando nuestra realidad no encaja con ese guion, nace la presión. Sentimos que ‘deberíamos’ disfrutar sin pausa y, al no poder, entra en juego una exigencia interna que nos mantiene en tensión constante”.

Esa tensión no solo brota de las exigencias sociales: nuestro propio cerebro se ve obligado a recalibrarse.Sandra García Sánchez-Beato, psicoterapeuta y directora de Adhara Psicología, señala que “el cambio de estación implica reajustes neurológicos y sensoriales: la luz, la temperatura y los horarios varían, y el cerebro dedica una parte importante de sus recursos a adaptarse. Esta flexibilidad mental extra genera fatiga, ya que estamos procesando información en nuevas condiciones ambientales”.

El cóctel se completa con alteraciones en el sueño y en la gestión emocional: la mayor exposición solar desajusta nuestros ritmos, dificultando la concentración y el descanso. A esto se suma la planificación continua, desde la agenda de actividades al aire libre hasta la preocupación por la imagen corporal, que dispara las funciones ejecutivas: planificar, organizar, regular emociones. “Esa sobrecarga cognitiva y sensorial deriva en insomnio, irritabilidad y un agotamiento que no entiende de vacaciones”, advierte García Sánchez-Beato.

Así, lo que debería ser un refugio de desconexión se convierte en un reto diario. En lugar de liberarnos, el verano nos exige adaptarnos a un guion cada vez más exigente, y esa brecha entre lo real y lo ideal se traduce en la sensación de estar siempre un paso atrás, atrapados en una vorágine estival que, paradójicamente, agota antes de empezar.

Choque entre expectativas y realidad estival

El verano se ha convertido en un escaparate plagado de ideales: sol eterno, risas perpetuas y aventuras sin fin. Sin embargo, cuando la experiencia personal no encaja con ese guion perfecto, el bienestar prometido se torna en incomodidad. Lorena González advierte que “estas expectativas sociales pueden chocar de lleno con quienes atraviesan un momento difícil, intensificando la sensación de desconexión, frustración e incluso soledad”. Un periodo que debería servir de desahogo, acaba transformándose en un espejo que refleja lo que «deberíamos» estar haciendo y nos empuja a compararnos con un estándar inalcanzable.

La trampa se cierra al deslizar el dedo por el móvil: en las redes, cada imagen es un fragmento de verano idealizado, un sesgo de selección que oculta las horas de descanso interrumpido o las tardes de sofá y manta. “Ver constantemente momentos felices y activos genera baja autoestima y la sensación de quedarse atrás, explica Sandra García. Y cuando no tenemos tiempo, amigos o recursos para replicarlos, aflora la tristeza y el aislamiento”.

Para colmo, el impulso de querer exprimir cada rayo de sol va acompañado de agendas apretadas. Planificar está bien, pero no si cada hora se convierte en obligación. “He visto a pacientes que reservan hasta el último minuto sin dejar espacio para el descanso o el autocuidado”, señala González. Sandra añade que esa hiperestructura sacrifica nuestra espontaneidad: “Transformamos el ocio en tarea, elevamos el estrés y la ansiedad al convertir el tiempo libre en una sucesión de metas”. Así, en lugar de liberarnos, el verano nos exige más, y su fulgor se traduce en una fatiga emocional que nos arrastra antes incluso de que comiencen las vacaciones.

Además, Lorena González apunta un factor biológico que agrava esta sobrecarga: “Los ritmos circadianos, nuestro reloj interno, se alimentan de la luz solar para regular hormonas como la melatonina, que induce el sueño, y la serotonina, responsable de nuestro estado de ánimo. Con días más largos en verano, estos ciclos se desajustan: podemos acostarnos más tarde, despertarnos con menos descanso y experimentar altibajos de energía que chocan con la agenda de obligaciones que nosotros mismos nos imponemos. Sin embargo, si aprendemos a reconocer y adaptar nuestras rutinas a estos estímulos, aprovechando la mañana para tareas creativas y reservando la tarde para el descanso o actividades suaves, podemos sincronizarnos con la estación y vivir el verano desde una perspectiva más flexible y reconfortante”.

El verano como espejo de nuestra personalidad

Para quienes llevan el perfeccionismo en el ADN, el verano puede convertirse en una cárcel de expectativas imposibles.Sandra García Sánchez-Beato explica que el perfeccionismo desadaptativo impone estándares tan elevados, desde planificar el viaje “ideal” hasta documentar la experiencia con imágenes impecables, que cada decisión pasa a ser un examen. La constante autocrítica cuando algo no encaja -“¿por qué llovió justo el día que iría a la playa?” o “¿y si mi foto no es tan atractiva como la de los demás?”- alimenta un torrente de estrés que hunde el disfrute en la incertidumbre.

A esta mentalidad casi obsesiva se añade una preocupación crónica que actúa como una lupa sobre posibles contratiempos: un amigo que cancela, un restaurante que cierra o un imprevisto meteorológico se convierten en catalizadores de ansiedad. “La tendencia a anticipar problemas y centrarse en lo negativo intensifica el malestar, incluso cuando la presión es moderada”, señala García Sánchez-Beato.

El tercer motor de la saturación es la necesidad rígida de control y una alta sensibilidad al entorno. Cualquiera de esas pequeñas variaciones, un cambio de horario, un atasco veraniego, un exceso de tiempo libre sin estructura, se percibe como amenaza, provocando reacciones desproporcionadas de irritabilidad o angustia. Paradójicamente, el descanso prolongado sin normas claras genera vacío y desasosiego, pues esas personas dependen de la estructura para sentirse seguras.

La fase de la vida en la que nos encontramos modula aún más esta respuesta: los jóvenes, con su afán de exploración, pueden vibrar con la aventura, pero también deprimirse si el espejo de las redes les devuelve imágenes idealizadas; los adultos con hijos negocian agendas imposibles, equilibrando las ilusiones de los niños con demandas laborales y familiares; y los jubilados oscilan entre la calma del ocio sin urgencias y la melancolía por etapas pasadas o el temor a la soledad.

Por último, la resiliencia marca la frontera entre quienes sucumben y quienes resisten. En palabras deGarcía Sánchez-Beato, las personas con alta resiliencia aplican la flexibilidad emocional, el desapego mindful (desapego con atención plena) y la autorregulación afectiva para aceptar cambios y reajustar expectativas sin culpa. Frente a ellas, los más vulnerables se sobreajustan, fían su bienestar al itinerario perfecto y acaban exhaustos, prisioneros de su propia necesidad de control. En este mosaico veraniego, el sol y la luz dejan de ser un festín para los sentidos y se transforman en un espejo implacable que refleja, sin filtros, las fisuras de nuestra propia personalidad.

Estrategias para regular la presión de “disfrutar” el verano

Cuando la llegada del buen tiempo se siente más como una obligación que como un regalo, es fundamental detenerse y conectar con lo que realmente necesitamos. Lorena González propone un primer paso de conciencia plena: “Ayudar a las personas a reconocer ese estado de abrumación y presión que sienten”. Solo a partir de esa toma de conciencia podemos identificar nuestras necesidades auténticas: descanso, silencio, tiempo en casa… En lugar de dejarnos arrastrar por lo que ‘se supone’ que hay que hacer -ir a festivales, reuniones interminables o escapadas constantes-, es esencial escucharnos y aceptar que no hay una forma ‘correcta’ de vivir el verano. Quizá tus amigos vibran con el ritmo de los conciertos, pero tú prefieres leer un libro en tu terraza. Ese ajuste personal es el mejor antídoto contra la culpa y el vértigo vacacional.

Y, tal como expone Sandra García Sánchez-Beato, estas acciones pueden enmarcarse en dos enfoques complementarios. En primer lugar, desde la perspectiva humanista, la experta señala las siguientes ideas esenciales:

Aceptar la propia experiencia: cada persona vive el verano de manera única. No hay una forma "correcta" de disfrutarlo. Reconocer lo que realmente nos aporta bienestar es más valioso que cumplir con estándares sociales.

cada persona vive el verano de manera única. No hay una forma "correcta" de disfrutarlo. Reconocer lo que realmente nos aporta bienestar es más valioso que cumplir con estándares sociales. Escucha activa del cuerpo y la mente: en lugar de forzar planes para encajar en lo esperado, es útil prestar atención a las necesidades internas y actuar en coherencia con ellas.

en lugar de forzar planes para encajar en lo esperado, es útil prestar atención a las necesidades internas y actuar en coherencia con ellas. Reencuadre cognitivo: si surge frustración por no cumplir expectativas externas, se puede reformular el pensamiento: “El verano no es una competencia, sino un tiempo para estar presente y disfrutarlo a mi manera”.

si surge frustración por no cumplir expectativas externas, se puede reformular el pensamiento: “El verano no es una competencia, sino un tiempo para estar presente y disfrutarlo a mi manera”. Construcción de significado personal: más allá de lo que se promueve en redes sociales, es importante explorar qué actividades realmente nutren nuestro bienestar y aportan crecimiento personal.

Practicar la atención plena (Mindfulness): conectar con el presente, sin juzgar si estamos disfrutando “lo suficiente”, ayuda a aliviar la presión y permite valorar el momento tal como es.

conectar con el presente, sin juzgar si estamos disfrutando “lo suficiente”, ayuda a aliviar la presión y permite valorar el momento tal como es. Soltar el apego a la idea del "verano perfecto": La psicología budista enfatiza la impermanencia; cada verano será diferente y adaptado a nuestro presente. Liberarse del deseo de que sea ideal ayuda a vivirlo con más ligereza y sin condicionamientos. Soltar etiquetas y aferramientos que alimentan nuestro egocentrismo.

La psicología budista enfatiza la impermanencia; cada verano será diferente y adaptado a nuestro presente. Liberarse del deseo de que sea ideal ayuda a vivirlo con más ligereza y sin condicionamientos. Soltar etiquetas y aferramientos que alimentan nuestro egocentrismo. Compasión hacia uno mismo: si la comparación social genera malestar, practicar la autocompasión puede ser clave. No necesitamos encajar en imágenes de felicidad artificial para sentirnos plenos. Por el contrario debemos promover una mirada interior amable que nos conduzca aun estado de felicidad sostenible y estable, fuera de expectativas externas y bienestar efímero.

si la comparación social genera malestar, practicar la autocompasión puede ser clave. No necesitamos encajar en imágenes de felicidad artificial para sentirnos plenos. Por el contrario debemos promover una mirada interior amable que nos conduzca aun estado de felicidad sostenible y estable, fuera de expectativas externas y bienestar efímero. Conexión con la naturaleza: el verano es una oportunidad para observar el entorno con gratitud. La naturaleza nos recuerda que el bienestar no depende de expectativas externas, sino de la armonía con el presente y con nosotros mismos. Aceptando y abriendo el corazón a lo que hay en cada momento.

El sol, una carga emocional

En segundo lugar,

En las sesiones con Lorena González, la práctica de la atención plena se revela como un salvavidas contra la vorágine estival: conectar con el ahora, sin juzgar si estamos “disfrutando lo suficiente”, alivia la presión y permite saborear lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Ella insiste en que soltar el apego al “verano perfecto”, aceptar que cada año tendrá su propio ritmo e imprevistos, nos libera de las cadenas del ideal inalcanzable, reduciendo el estrés que alimentan las etiquetas autoimpuestas.

A esto suma la compasión hacia uno mismo, un bálsamo que nos recuerda que no es necesario encajar en las imágenes de felicidad artificial: basta con mirarnos internamente, reconocer nuestras necesidades y acogerlas con ternura. Y si hay algo que refuerza ese anclaje en el presente, es la conexión con la naturaleza: sentir la brisa, escuchar el canto de los pájaros o contemplar el vaivén del mar nos recuerda que el bienestar no depende de logros externos, sino de armonizarnos con el entorno y con nosotros mismos.

En la mirada de Sandra García Sánchez-Beato, estas propuestas encajan a la perfección con un enfoque terapéutico integrado. Desde la terapia cognitivo-conductual, aprender a identificar y desafiar la “felicidad obligatoria” que tantas veces nos imponen las redes o el entorno nos empodera para diseñar una experiencia estival acorde a nuestros valores. La psicología budista, por su parte, refuerza la noción de impermanencia: las estaciones cambian y, con ellas, nuestras emociones; no estamos obligados a sentir euforia cuando el calendario marca junio o julio.

Y la terapia de aceptación, hermana del mindfulness, nos enseña a recibir cada emoción sin reaccionar, observando con curiosidad lo que brota en nuestro interior. Así, al combinar conciencia plena, reencuadre de expectativas y autocompasión, disponemos de un kit terapéutico con el que apagar el ruido externo y recuperar la serenidad que el verano prometía desde el principio.