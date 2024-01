Por qué se me cae tanto el pelo: estas pueden ser las causas, según los expertos

La caída del cabello es una preocupación que en muchas ocasiones no sabemos del todo cómo abordar. Además, esta incertidumbre puede que nos haga preocuparnos de más e incluso provocar que nos gastemos el dinero en productos que no son efectivos o que directamente no necesitamos.

Para aclarar dudas bastante frecuentes sobre la caída del pelo y tomar nota de algunos consejos para cuidarlo mejor, contamos con la Dra. Cristina Lázaro, especialista en Dermatología y directora del Centro Dermatológico Dermabia en Zaragoza, y el Dr. Eduardo Fonseca, Jefe de Servicio de Dermatología Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y director de su propia clínica privada.

Causas de la caída del pelo

Al preguntarle directamente a nuestra especialista sobre las causas que pueden provocar la caída del cabello es muy clara: "Hay múltiples causas, como la genética, la hormonal, el envejecimiento, enfermedades (anemia, hipotiroidismo, Covid, lupus...), la toma de algunos fármacos (quimioterápicos), mala alimentación (dietas hipoproteicas), estrés e incluso el cambio estacional (otoño, primavera) puede originarnos caída de pelo".

Para muchas personas, la caída de pelo puede originar mucho sentimiento de angustia, pero, según la Dra. Lázaro, "muchas veces son simplemente caídas pasajeras y reversibles que ceden en cuestión de meses".

Por norma general, se considera que todos los días perdemos de 50 a 100 cabellos. Es algo fisiológico, ya que en el cuero cabelludo tenemos pelos en distintas fases de crecimiento y es normal que haya un recambio diario. Así nos lo recuerda el Dr. Fonseca: "El folículo piloso produce pelos de forma cíclica, con periodos de crecimiento (anagen), transición (catagen) y reposo (telogen). En esta última, el pelo cae para iniciarse un nuevo ciclo". Por eso es importante cepillar bien el cabello todos los días para facilitar ese recambio diario. Debe haber un equilibrio entre los pelos que nacen y los que caen.

Además, en muchas ocasiones, la caída es estacional, hay personas que notan más caída al llegar el otoño. Esto es así y se asemeja a la muda anual que sufren algunos animales o a la caída de las hojas de los árboles. En realidad es un recordatorio de nuestro pasado evolutivo y suele ser un fenómeno transitorio.

Cuando la caída del cabello sí es un síntoma

Ambos especialistas apuntan que "en lo que debemos fijarnos, sobre todo, es en la pérdida de densidad y disminución de la calidad del cabello", pero también hay que tener en cuenta, apunta Fonesa: "cuando la caída se acompaña de alteraciones en el cuero cabelludo".

Es en estos casos cuando debemos consultar con el dermatólogo para que haga un diagnóstico correcto y paute un tratamiento adecuado. "Afortunadamente, los dermatólogos hoy contamos con fármacos para la alopecia muy eficaces tanto en el hombre como en la mujer, desde la niñez hasta la edad adulta. Por supuesto, como en todo, lo recomendable es tratar la alopecia precozmente para conseguir resultados exitosos", indica la Dra. Lázaro.

Cómo evitar la caída del pelo

La Dra. Lázaro nos da algunas pautas genéricas para tener un cabello sano:

Lavar el cabello dos veces por semana

Usar un champú suave y un acondicionador o mascarilla posterior que faciliten el desenredado. Además, en el caso de los cabellos largos, un sérum reparador de puntas sería perfecto

Usar cepillos y peines no metálicos, ya que estos evitan la rotura del cabello

El cepillado del pelo debe ser diario. Para los cabellos lisos se debe peinar en seco y con el cabello húmedo, en cabellos rizados y con un peine de púas anchas

Secar correctamente la cabeza para no favorecer con la humedad la descamación. Además, no es recomendable hacerse coletas o usar gorros con el pelo mojado

Es preferible teñir el pelo que usar decoloración

No abusar de planchas de alisado

Además, nos aclara que "cortar el pelo para que crezca más rápido es un mito falso, por lo que es preferible sentirse cómoda y segura con la largura de cabello que más favorezca y guste".