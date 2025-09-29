La OMS advierte de Stratus, la nueva cepa de Covid que tiene un síntoma que la delata

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado en los últimos días de una nueva variante del COVID que podría protagonizar las primeras semanas del otoño, en la que proliferan los virus respiratorios con los primeros coletazos de la lluvia y el frío después del verano.

Se trata de la variante 'Stratus', conocida científicamente como 'XFG', que aunque presenta los mismos síntomas que el resto de las variantes tiene una característica muy particular: la ronquera.

Y es que este tipo de alteraciones en la voz es lo que está siendo más frecuente en este inicio otoñal en la que esta variante se está manifestando con fuerza, junto con otros síntomas comunes como la congestión nasal, el dolor de garganta y de cabeza, la fiebre, el agotamiento o los problemas digestivos.

Según datos de la OMS, 'Stratus' ha sido detectada ya en 38 países y supone más de un 20% de los casos de COVID registrados ahora mismo en todo el mundo, aunque califica como bajo el riesgo que representa para la salud pública.

Esta variante es la mezcla de otras dos ya existentes, la LF.7 y la LP.8.1.2, por lo que los científicos la enmarcan dentro de lo que consideran cepas 'Frankestein'.