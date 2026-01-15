Novedoso hallazgo científico: si tienes más de 50 años, este sencillo cambio diario puede mejorar tu salud, según The Lancet

Es conocido que reducir el sedentarismo y mejorar la calidad del sueño y de la dieta podría mejorar notablemente nuestra salud. Recientemente, investigadores de la revista médica The Lancet han analizado datos de más de 135.000 adultos de varios países, entre los que se encuentran Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y Suecia. El estudio muestra cuántas muertes podrían evitarse si la sociedad introdujese estos pequeños hábitos en su rutina diaria:

The Lancet ha llegado a la conclusión de que la actividad física de intensidad moderada, como dar un paseo durante cinco minutos a 5 km/h , podría mejorar la salud y la calidad de vida notablemente. La mayoría de los adultos acumulan una media de 17 minutos de actividad de intensidad moderada , por lo que este incremento de cinco minutos reduciría un 10% las muertes . El mayor beneficio se observó si el 20% menos activo de la población aumentaba su actividad estos cinco minutos por día.

Un estudio de la revista científica PubMed explica que personas empleadas en ocupaciones sedentarias pueden pasar aproximadamente 11 horas al día sentadas durante la jornada laboral y actividades no laborales. Los cambios sociales y estructurales hacen que cada vez los trabajos sean menos físicos, especialmente si se trabaja frente a un ordenador. Además, habría que sumar el estilo de vida pasivo relacionado con las nuevas tecnologías y el transporte, que puede reducir considerablemente nuestra actividad física. Por su parte, The Lancet también encontró que reducir el tiempo sedentario en 30 minutos por día se asoció con una reducción estimada del 7% en todas las muertes .

también encontró que se asoció con una . Los investigadores también analizaron escenarios con mayores cambios: aumentar la actividad moderada a vigorosa únicamente diez minutos se asocia directamente con una reducción de mortalidad cercana al 15% en la población general y alrededor del 9% en las personas menos activas.

Estos resultados cobran especial importancia en un contexto social en el que gran parte de la población no cumple las recomendaciones de salud pública sobre actividad física. Se recomiendan al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, en especial si se pasan muchas horas diarias en actividades sedentarias. El estudio analiza durante ocho años los datos de más de 135.000 personas, mostrando un importante aumento en la salud e implicando un descenso de la probabilidad de mortalidad.