Los niños y adolescentes más activos tienden a usar menos las pantallas, según un estudio

La Generalitat Valenciana ha hecho un estudio, a través de la Dirección General del Deporte, cuyo resultado es que los niños y adolescentes que realizan actividad física, pasan menos horas delante de las pantallas. Es la primera vez que se hace un trabajo de estas características, según ha informado el director general de Deporte, Luis Cervera.

El objetivo es "fomentar el ejercicio entre la población infantil y juvenil, ya que ha quedado de nuevo demostrado su relación con la mejora en el bienestar físico, social y en el uso de la tecnología" ha señalado Cervera. En el sondeo han participado 6.277 estudiantes de 124 centros educativos de la Comunitat Valenciana con edades comprendidas entre los seis y los 16 años y casi el mismo número de chicos que de chicas (51,4% vs 47,1%).

Meno horas delante de la pantalla y mejor percecpión física

Según los resultados, el 17,5% de los estudiantes que no hacen ejercicio fuera del aula, es decir, además de las horas de Educación Física, pasa más de cinco horas al día delante de las pantallas, mientras que solo un 11,5% de quienes hacen deporte pasan esa misma cantidad de horas.

Asimismo, quienes practican deporte perciben mejor su salud y apariencia física que quien no lo hace (37,4% frente al 20,2%) y son más perseverantes y confiantes en los demás que aquellos que no hacen ejercicio.

Por sexos, las investigaciones han mostrado que un 84,2% de chicos participan en período escolar en actividades físico deportivas, frente al 69,2% de las chicas. Por edades, los niños y niñas de ocho y nueve años son los que más ejercicio hacen, hasta el 86%, mientras que "a medida que se hacen más mayores el porcentaje se reduce por debajo del 70%".

Motivos por lo que sí o no hacen deporte

En estos resultados también se han analizado las motivaciones de los alumnos para hacer ejercicio. Un 36,1% señala que su padre hace ejercicio, mientras que un 27,5% señala a las madres. También cuentan otros factores, como el gusto y la satisfacción (85,1% chicos por un 82,4% de las chicas), un 23,8% quiere estar en forma y un 10,4% porque quiere ser deportista profesional.

También se les ha preguntado por qué no hacen deporte. El motivo más alegado es la falta de tiempo (33,2% los chicos; 35,7% las chicas), falta de interés (16,5%), obligación de estudiar (12%) o el coste económico (10,7%).

Para Luis Cervera, estos datos son "interesantes" y deben servir para que la Generalitat refuerce su "voluntad de promover la práctica de actividades físico deportivas en la infancia y adolescencia". Por ello, ha destacado la "relevancia del estudio para extraer conclusiones e implementar nuevas iniciativas para fomentar el ejercicio".