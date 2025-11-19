Los neurólogos recomiendan que los menores de 14 años no rematen de cabeza en el fútbol

Cuidar el cerebro no debería ser para nadie una tarea compleja, pero sí continuada, porque de su salud depende nuestro desarrollo como personas. A la hora de proteger una de las partes más delicadas de nuestro cuerpo entran en juego variables físicas y emocionales. Y ni las unas ni a las otras les prestamos a veces la atención que merecen.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha presentado su "Encuesta poblacional sobre hábitos cerebro saludables de la población española" con motivo de su congreso anual. Y los resultados son llamativos. Más de la mitad de los españoles descuida hábitos clave para la salud del cerebro. Es el titular grueso que, desgranado, deja datos para la reflexión:

El 35% de la población dedica poco tiempo (o ninguno) a actividades que estimulen la actividad cerebral y cognitiva

El 60% no ha aprendido nada nuevo en el último año

Más de la mitad de los encuestados afirma leer menos de tres libros al año. Un 20% no lee ninguno.

El 10% de la población se siente solo de forma habitual y un alto porcentaje de jóvenes busca esa soledad en su entretenimiento

de forma habitual y un alto porcentaje de jóvenes busca esa soledad en su entretenimiento Casi el 90% de las personas entre 18 y 34 años dedican más de dos horas diarias en redes sociales

Un porcentaje superior al 50% duerme menos de 7 horas diarias

El sueño es nuestra asignatura pendiente

"Suspendemos en sueño -explica el doctor Jesús Porta-Etessam, presidente de la SEN- siempre sacamos peor nota que el resto de los europeos. Además, nos gusta mucho poner actividades para todo el público a unas horas que no son adecuadas. Y si no tiene sentido que los partidos de fútbol importantes se jueguen a las nueve y media, que si hay prórroga de terminar a las 12 y pico de la noche. Esto va rompiendo los ciclos del sueño de las personas. Lo mismo con actividades como el cine, etcétera. A mí me encanta cenar a las nueve de la noche, pero a veces es mejor cenar antes, no? Nuestra asignatura pendiente en nuestro país, sin lugar a dudas es el sueño"

Capítulo aparte son los hábitos de vida saludables, con fuerte impacto en la salud del cerebro:

Menos de un 37% de la población realiza ejercicio físico de forma regular (al menos tres horas semanales)

La mitad de la población declara pasar más de seis horas diarias sentados

Un 11% de los encuestados consume alcohol a diario, un 15% fuma todos los días y un 22% ha consumido drogas ilegales en algún momento de sus vidas

La mitad de los españoles no consume fruta cada día y en cambio uno de cada cuatro sí toma bollería diariamente

Casco en artes marciales y uso de balones blandos en fútbol

La Sociedad Española de Neurología defiende además la prevención más directa: evitar los golpes en la cabeza, sobre todo en población joven, por los riesgos de los microtraumatismos. Por eso apuestan por evitar que los niños menores de 14 años rematen de cabeza en el fútbol o que se usen balones blandos, de foam, así como por el uso de casco en la circulación urbana con bicicletas o patinetes, pero también en el ejercicio de deportes como las artes marciales.

Recuerda la SEN que más del 90% de los ictus y hasta el 40% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse adoptando hábitos cerebro saludables. "En España -asegura el doctor Porta-Etessam- tenemos una prevalencia un 1,7% mayor de enfermedades neurológicas respecto a otros países europeos, a si que la prevención se transforma en una necesidad porque es la herramienta más poderosa que tenemos para reducir la carga de estas enfermedades en la población".

Las enfermedades neurológicas son la principal causa de discapacidad en el mundo y la segunda casusa de muerte. En España afectan a más de 23 millones de personas en su conjunto