La Junta de Andalucía asegura que actuará con "diligencia" ante los "errores" en el programa de cribado de cáncer de mama

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que el Gobierno andaluz responderá "con diligencia, seguridad y soluciones" a las 2.000 mujeres del cribado del cáncer de mama a las que se está llamando porque están pendientes de una segunda prueba diagnóstica, tras recibir una primera mamografía con resultados "no concluyentes".

Sana ha prometido a la asociación Amama, la que ha revelado los casos de demoras en el programa de atención precoz, que la Junta actuará "en todo momento con transparencia" e informará permanentemente a las afectadas. "Se puede actuar ocultando el problema, pero el Gobierno andaluz lo ha reconocido", ha señalado.

Estas declaraciones hacen referencia a las palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien "echaba la culpa" de lo sucedido con las pulseras antimaltrato "al ruido". "Hemos reconocido el problema, hemos pedido disculpas sinceras y ahora estamos en la fase de aportar soluciones", ha añadido.

Juanma Moreno dice que a los casos en duda no se les decía nada "para no generar incertidumbre"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el viernes que a lo largo de la semana que viene dará a conocer un plan de choque para "corregir el problema" y que después se tomará "la decisión en cuanto a responsabilidades políticas". "Lo primero es centrar toda la energía en resolver el problema", explicó.

Moreno indicó que el procedimiento, "así lo decían" los propios profesionales, consistían en decirle a la mujer "usted tiene cáncer o no tiene cáncer". En los casos de "dudas", se dejaba "en suspensión" y no se le decía nada a la mujer "para no generar incertidumbre". "Se decide no decirle nada y ya se le hacen pruebas posteriores", señalaba.

Por Andalucía pide que se revisen los cribados de otras pruebas de cáncer

Por su parte, Por Andalucía ha pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que revise urgentemente también los cribados de detección precoz de cáncer de colon y cuello de útero. Han denunciado "la grave situación", por ello quieren evitar que ocurra lo mismo con otros protocolos y garantizar la salud de todas las personas que participan en estos cribados.

"¿Cómo puede ampliarse el cribado de mama a más mujeres si al mismo tiempo se reconoce que quienes ya tienen sospechas de cáncer deben esperar hasta un año para confirmar el diagnóstico? Esto no es solo negligencia, es una irresponsabilidad que pone vidas en riesgo", ha criticado la portavoz, Inmaculada Nieto.

El año pasado, el cribado de cuello de útero se le hizo a 58.875 mujeres de entre 25 y 65 años, mientras que el cribado de cáncer de colon incluye a más de 2,3 millones de personas de 50 a 69 años, con una participación del 40,6 %. "Estamos hablando de salvar vidas", ha denunciado la portavoz.

Amama califica lo sucedido de "absoluta negligencia"

Amama también se ha pronunciado y ha calificado lo sucedido como "una absoluta neglicencia". Asimismo, han aseverado que no admite, "como parece ser que se pretende", que los problemas se califiquen de "error, fallo o falta de comunicación", porque "son una absoluta negligencia que puede tener consecuencias penales".

La asociación rechaza "de plano" las declaraciones del presidente de la Junta porque "ahora sí que está provocando ansiedad a las mujeres". Por ello, han lamentado "que intenten justificar públicamente, en determinados medios de televisión, radio y prensa lo que a todas luces es injustificable".