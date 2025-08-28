Insomnio: por qué no debemos normalizar no poder dormir

Quién haya visto El Club de la Lucha se acordará de la famosa frase de Edward Norton: "Cuando se padece de insomnio nada parece real, las cosas se distancian. Todo parece la copia, de una copia, de otra copia."

Pues más allá de la ficción, el insomnio es un trastorno real que además, según los datos recogidos por la Sociedad Española de Neurología (SEN), afecta entre un 10% y un 15% en cuanto a insomnio crónico y entre un 25% y un 35% en cuanto a insomnio transitorio en la población española.

En Noticias fin de semana de Onda Cero hemos hablado con Celia García, codirectora de la Clínica Cisne, quién nos recuerda que no es normal no poder dormir y no podemos normalizarlo: "La principal causa que vemos en la consulta es el insomnio de carácter emocional, llamado insomnio primario o psicofisiológico. En algún momento dado se puede cronificar dando lugar al trastorno por insomnio crónico. Cuando dura más de tres meses es cuando empieza a tener consecuencias en la esfera de la salud mental, es una relación bidireccional, puede provocar un aumento de la ansiedad y la depresión."

Es muy importante tratar el insomnio cuanto antes ya que sus causas, aunque al principio puedan no preocupar, sí que afectan gravemente a quién lo padece. Mantener un horario regular, evitar pantallas o practicar ejercicios de relajación son prácticas de la denominada higiene del sueño, que puede ayudar a dormir por las noches, pero hay casos en los que la situación se puede complicar. En esas situaciones es muy importante cambiar el tratamiento a una terapia cognitiva-conductual (TCC), reestructurando y entrenando el sueño para volver a la normalidad.

Este problema no entiende ni de relojes ni de rutinas por lo que es crucial cuidarse cuanto antes para que las noches no se vuelvan eternas y los días insoportables.