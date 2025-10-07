El Gobierno aprueba el uso del cannabis medicinal: en qué situaciones podrá usarse

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el uso medicinal de los preparados estandarizados del cannabis.

"Es una demanda largamente esperada por el Congreso de los Diputados, por los profesionales y por los pacientes", ha reconocido la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha explicado que esta regulación va a permitir que cuando "los tratamientos convencionales no funcionen, tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica y con toda la seguridad".

En qué situaciones podrá usarse

Además, la titular de Sanidad ha recordado las situaciones concretas para las que se puede usar el cannabis medicinal:

Pacientes con espasticidad por esclerosis múltiple: se refiere a la rigidez y espasmos musculares que sufren los pacientes con esclerosis múltiple. El cannabis medicinal ha mostrado ser efectivo en aliviar estos síntomas.

Epilepsia refractaria: ciertos tipos graves de epilepsia que no responden a los tratamientos convencionales podrían encontrar en el cannabis medicinal una alternativa.

Personas que sufren náuseas y vómitos por quimioterapia: el cannabis podría aliviar las náuseas y vómitos severos que sufren algunos pacientes como efecto secundario de la quimioterapia.

En casos de dolor crónico refractario: se refiere al dolor persistente que no responde a los analgésicos habituales y para el cual el cannabis podría ser una opción.

Solo en hospitales y recetado por especialistas

Mónica García ha asegurado que en un futuro creen que estas indicaciones se ampliarán según avance la evidencia científica. Además, ha indicado que todos estos tratamientos se van a realizar en el entorno hospitalario, bajo prescripción médica y con seguimiento clínico individualizado.

"Será la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)la encargada de supervisar y registrar estos preparados y se pondrá una vigilancia clínica a estos preparados", ha asegurado la ministra.