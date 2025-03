Fernando Simón: "Volvería a ser portavoz porque es parte de mi trabajo comunicar la ciencia"

No se arruga Fernando Simón cuando se le pregunta si, después de todo lo vivido, volverá a ser portavoz de una crisis sanitaria, "mi trabajo incluye -asegura- en situaciones como las que vivimos, comunicar sobre los riesgos sanitarios y sobre decisiones de salud pública basadas en la evidencia y en la ciencia. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo".

Sobre las críticas recibidas en estos cinco años, especialmente intensas durante 2020, Simón insiste en que han sido más los agradecimientos que las críticas. Apunta además que todos los científicos que se convirtieron en portavoces en otros países fueron también "diana de haters, de personas que odian, pero yo creo que esas personas no pueden en ningún momento dirigir ni mediatizar a nuestra sociedad y sobre todo no pueden dirigirla y mediatizarla con objetivos más allá del simple odio". Por eso, afirma, "si aquellos a los que se criticaba desaparecen de la escena, la información que va a recibir la población es completamente sesgada y va a estar manipulada por esas personas que odian".

Se hizo lo correcto con la información disponible entonces

Durante el acto "Cinco años después: memoria, aprendizaje y futuro de la Covid 19", organizado por el Ministerio de Sanidad y en conversación con la ministra Mónica García, Fernando Simón ha repasado también su papel como portavoz del Comité de Emergencia, el director del CAES asegura que "lo que se hizo con la información disponible aquel momento era correcto. Si que es verdad que hemos aprendido que las medidas de salud pública que se implementaron en aquel momento como mejor se podía hacer, se podrían afinar mejor, se podrían aplicar de otra manera, pero en aquel momento no se podía". Y pone como ejemplo la poca necesidad de confinar a una persona que vive sola en un entorno muy rural o montañoso.

Simón es contundente al asegurar que no tomó ninguna medida política que contradijera su creencia o experiencia científica: "Nunca defendí. Nunca he defendido y nunca defenderé posiciones políticas que no concuerden con el criterio técnico científico, que es lo que yo como técnico defiendo". En cambio, confiesa, "si que ha sucedido lo contrario. Durante la pandemia hubo propuestas políticas que se pusieron sobre la mesa y que conseguimos entre los técnicos del Ministerio de las Comunidades autónomas de tercero, entre los científicos y los técnicos de este país, que conseguimos que se pararan o se cambiaran o se pospusieron momentos en los que no iban a tener un impacto grave sobre la salud".

Lecciones aprendidas con la pandemia

Cinco años después Fernando Simón pide reflexión para que situaciones como la vivida no pasen sin dejarnos un aprendizaje. En su ámbito destaca "algunos aspectos que marcaron la forma de trabajar ante situaciones y crisis sanitarias, por ejemplo lo multisectorial que es cualquier problema de salud pública, muchos sectores de la sociedad trabajaron juntos para tratar de dar una respuesta a un problema muy grave que nos afectaba a todos". Primera lección aprendida: "No podemos entender que la salud pública es un problema sólo del Ministerio de Sanidad. El Ministerio Sanidad es una parte de la respuesta, una parte importante ante crisis sanitarias, pero solo una parte".

Segunda lección: la necesidad de comunicar certezas a la sociedad y de fomentar el conocimiento de la ciencia. "No nos vale -asegura- con tener una vacuna si la gente no la utiliza o no la acepta. Y tenemos que entender por qué sucede todo eso".

Y la tercera lección se abre al mundo. "No podemos seguir manteniendo -asegura Fernando Simón- un mundo idílico en una parte en Europa y en algunos otros países y dejar que el resto del mundo siga viviendo una pesadilla todos los días. Haya o no haya pandemia, tenemos que aprender a ser solidarios, al menos en situaciones pandémicas. Tenemos que entender que hay que ser mucho más solidarios y que no podemos permitir que vuelva a suceder situaciones de desequilibrio como sucedieron, por ejemplo, con el acceso a la vacuna. Para muchos de los países del mundo tenemos que entender las necesidades y tenemos que entender mejores formas de trabajar y de distribuir los recursos de los que disponemos".