Un estudio revela que internalizar el estrés puede llevar al deterioro cognitivo

Según un estudio publicado en The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, elaborado por investigadores del Instituto Rutgers Health en Estados Unidos, internalizar el estrés se considera un factor de riesgo "significativo" para el deterioro cognitivo relacionado con la edad.

El estudio está dirigido por el miembro del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento Saludable en el Instituto Rutgers Health, Michelle Chen. Explican que se examinaron múltiples factores de riesgo y resiliencia asociados con el deterioro cognitivo en estadounidenses de origen chino mayores de 60 años.

Estos datos los han sacado del mayor estudio de cohorte comunitario sobre estadounidenses de origen chino de edad avanzada, el Estudio Poblacional de Ancianos Chinos (PINE). Este estudio incluía entrevistas realizadas entre 2011 y 2017 con más de 1.500 participantes en el área de Chicago. Por eso ahora el equipo dirigido por Chen, se centró en tres factores socio conductuales: internalización del estrés, cohesión comunitaria y alivio del estrés externo.

La principal conclusión a la que llegaron los investigadores es que la internalización del estrés, consistente en la desesperanza o la tendencia a absorber e internalizar experiencias estresantes, tal y como se demostró a lo largo de tres rondas del estudio PINE, tiene una fuerte asociación con el deterioro de la memoria.

Además, afirman que el estereotipo de una minoría "modelo" refiriéndose a las personas exitosas, educadas y saludables, es un factor que afecta a esta población y a su salud mental. Además, Chen apunta que este grupo poblacional tiende a sufrir más estrés al enfrentarse a barreras lingüísticas y culturales.

"El estrés y la desesperanza pueden pasar desapercibidos en las poblaciones mayores, pero desempeñan un papel fundamental en el envejecimiento cerebral", señala el investigador. De igual manera, añade que "dado que estos sentimientos son modificables, el objetivo es que esta investigación sirva de base para intervenciones de reducción del estrés con sensibilidad cultural para mitigar estos sentimientos en los adultos mayores".