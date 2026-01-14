"Estamos logrando que los pacientes vivan más y mejor": Javier de Castro, presidente de la Sociedad Española de Oncología

El nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología, Javier de Castro, ha asegurado que "es un momento fantástico para la lucha contra el cáncer", destacando los vertiginosos avances en diagnóstico, cirugía e innovación terapéutica. En una entrevista radiofónica, el oncólogo ha explicado que "podemos ofrecer a nuestros pacientes un diagnóstico mucho más preciso y esto nos lleva a un tratamiento más personalizado, con mayor eficacia y mayores resultados".

De Castro ha puesto el foco en la calidad de vida de los pacientes, subrayando que los oncólogos médicos buscan no solo aumentar la supervivencia, sino también "que esta curación sea posible con las menores secuelas posibles" y mantener una vida lo más cercana posible a la etapa previa al diagnóstico.

El presidente ha alertado del incremento de nuevos diagnósticos, que crecieron un 3% en el último año, debido al envejecimiento de la población, el aumento del número de habitantes y una detección más precoz. "El número de casos aumenta y va a seguir aumentando", ha advertido. Además, ha señalado factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo, recordando que hasta un 30% de los casos podrían evitarse con hábitos de vida saludables.

De especial preocupación, ha dicho, es el aumento de diagnósticos entre personas jóvenes, un fenómeno que atribuye parcialmente al estilo de vida actual y a factores como la contaminación o el estrés. "Nos queda un campo muy importante de estudio", ha afirmado, apelando a la necesidad de continuar investigando.

Sobre los retos de 2026, De Castro ha destacado la personalización de tratamientos a partir del perfil genético de los tumores, los avances en inmunoterapia y las posibilidades que abre la inteligencia artificial. Ha pedido, además, que se garantice que el 90% de los pacientes sean tratados en centros oncológicos integrales, como marca la estrategia europea. "Lo que hacemos hoy no es gastar, es invertir en salud", ha concluido.