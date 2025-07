Esta es la única parte de tu cuerpo que puedes y debes entrenar a diario

Cada vez son más las personas que te recomiendan rutinas para el gimnasio, 'full body', 'press-pull-leg', rutinas para pérdida de grasa... Es difícil encontrar una combinación exactamente igual que la otra, pero en lo que todos están de acuerdo es en que no es recomendable entrenar el mismo grupo muscular varios días seguidos.

El único grupo muscular que los entrenadores recomiendan entrenar todos los días, es el 'core', que incluye los abdominales, las lumbares, la cadera y la pelvis. Esto se debe a que son más pequeños y se recuperan más rápido que los grupos musculares más grandes, como los cuádriceps o los bíceps.

Los beneficios de entrenar el 'core'

Trabajar bien el tronco tiene muchas ventajas, desde mejorar la estabilidad a prevenir lesiones, ya que actúa como el centro de control del cuerpo. Te ayuda a mantener una postura erguida y estable, lo que es esencial para el equilibrio y la prevención de caídas, sobre todo en gente mayor.

Además, fortalece la columna vertebral, lo que ayuda tanto a prevenir lesiones como a recuperarse de ella. Ten por seguro también que una buena rutina de 'core' quema muchas calorías, lo que te ayuda en la pérdida de peso y a la larga mejorará de igual manera tu rendimiento deportivo, ya que muchos deportes requieren de movimientos explosivos o cambios de dirección donde el tronco tiene mucho peso.

¿Cómo entrenar el 'core'?

Otra ventaja que tiene este grupo muscular es que es muy rápido de trabajar y la mayoría de ejercicios no necesitan de material, por lo que no tienes excusa para no hacerlo. El ejercicio más común para fortalecer el 'core', es la plancha, activa de forma simultánea los abdominales, los lumbares, los oblicuos, el suelo pélvico y los glúteos, además cuenta con muchas variantes, la puedes hacer apoyando los codos, las manos o incluso sobre una pelota de pilates.

Otro ejercicio más dinámico para trabajar el 'core' es la elevación de piernas, ya sean juntas o intercaladas, se enfocan en activar el suelo pélvico, los flexores de cadera y el abdomen. Y para los más expertos, existe también la rueda abdominal, aunque en este ejercicio trabajas mucho más y es muy demandante, requiere de un gran control y de contar ya con un 'core' trabajado.