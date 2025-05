Esta es la distancia ideal que debes caminar al día para estar en forma

Estar en forma se ha convertido en un objetivo cada vez más buscado y perseguido por las personas. Ir al gimnasio, running, crossfit y un montón de ejercicios y rutinas más están a la orden del día. Si bien, hay uno que pasa por alto, y que podría convertirse en el mejor aliado para ponerse en forma: caminar.

Los expertos han analizado los beneficios que aporta esta actividad. Además de ayudar a perder peso, caminar regularmente mejora la salud mental, la resistencia cardiovascular, regular el apetito y mejora el estado de ánimo. Sin embargo, muchas personas creen que es imposible conseguir caminar cada día 10.000 pasos, que es la distancia recomendada.

Cómo conseguir llegar a 10.000 pasos diarios

Los expertos recomiendan que se debe caminar 10.000 pasos al día, que equivalen a siete u ocho kilómetros. Con esta distancia se queman entre 300 y 400 calorías diarias, por lo que en una semana la persona perderá medio kilo. Sin embargo, muchas personas creen que es imposible andar esa distancia diariamente, principalmente por falta de tiempo. Si bien, hay varias maneras de incorporar el ejercicio de caminar en el día a día:

Una caminata corta antes del trabajo para despejar la mente

para despejar la mente Un paseo de unos 15 minutos a la hora del almuerzo

Utilizar siempre que se pueda las escaleras

Salir a pasear después de cenar para ayudar a la digestión

para ayudar a la digestión En lugar de quedar con una persona a tomar café, quedar para pasear

Factores a tener en cuenta a la hora de caminar

En primer lugar, cada persona debe ser consciente de cuál es su nivel de condición física, porque no es lo mismo una persona sana que practica deporte con regularidad, que una persona sedentaria. También son importantes otros factores como la dieta o el peso. Cuanto mayor sea el paso, mayor quema de calorías.

Si la condición física es "mala", es decir, lo que sería un nivel principiante, hay que empezar a caminar despacio, distancias cortas y que no supongan mucho esfuerzo. Lo más importante es ser constante e ir aumentando poco a poco el aguante y la distancia. En cuanto a la alimentación, juega un papel clave, porque no se pueden conseguir objetivos eficaces si el ejercicio no va acompañado de una dieta sana y equilibrada.