No eres tú, es tu cortisol: estas son las razones por las que estás agotado e irascible todo el día, según una experta

No lo ves. No lo tocas. Pero lo sientes cada mañana cuando te despiertas cansado, con el corazón acelerado y la cabeza hecha un torbellino. Esa hormona silenciosa que corre por tu cuerpo —el cortisol— está diseñada para salvarte la vida… pero también puede arruinarla lentamente.

Puede hacer que engordes sin comer más, que pierdas el sueño sin razón aparente o que tu mente se sienta atrapada en una niebla constante. Y lo peor: muchas veces no tienes idea de que está fuera de control.

Te contamos qué está provocando que el cortisol se dispare en miles de personas cada día. Desde el estrés cotidiano que ya ni reconocemos, hasta hábitos que parecen inofensivos pero que están dejando al cuerpo atrapado en modo supervivencia. Porque entender al cortisol no es solo una cuestión de salud… es una forma de recuperar el control sobre tu vida.

El estrés crónico como desencadenante

“Vivimos con el pie en el acelerador y no sabemos cómo frenar”, señala la psicóloga clínica Sara Navarrete, directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud. “Y lo más alarmante es que muchas personas no entienden que ese agotamiento persistente, la irritabilidad sin motivo claro, la falta de concentración o incluso los ataques de ansiedad, pueden tener un origen biológico: el exceso de cortisol”.

El estrés, en todas sus formas, es el detonante más frecuente del aumento crónico de esta hormona. Pero no hablamos solo del estrés evidente, ese que se produce ante una pérdida, una crisis o una situación límite. El estrés moderno es más silencioso, más continuo y más difícil de detectar. Se esconde en rutinas hiperproductivas, en jornadas laborales sin pausas, en la necesidad de estar disponibles 24/7, en las notificaciones que suenan sin cesar, en la comparación constante con los demás en redes sociales, en la falta de tiempo para descansar… y en la idea de que todo eso es normal.

“Nos hemos acostumbrado a vivir en estado de alerta, como si el estrés fuera el precio a pagar por avanzar. Pero el cuerpo no fue diseñado para soportar esa presión constante”, advierte Navarrete. La respuesta fisiológica ante el estrés activa el eje HPA (hipotálamo-hipófisis-suprarrenal), que es el sistema encargado de liberar cortisol ante una amenaza. En condiciones normales, esta activación es temporal y adaptativa: nos permite reaccionar rápidamente, mantenernos alerta y resolver la situación.

Sin embargo, cuando ese sistema se activa una y otra vez sin descanso, o incluso permanece activo de forma continua, el cortisol deja de ser un aliado y se convierte en un agresor difícil de reconocer. Se altera el sueño, aumenta la presión arterial, se dispara la glucosa en sangre, se debilita el sistema inmunológico y, con el tiempo, se agotan los recursos del cuerpo.

Un informe publicado por la American Psychological Association en 2023 mostró que más del 76 % de los adultos estadounidenses reconocen haber experimentado síntomas físicos relacionados con el estrés crónico. Entre ellos, los más comunes fueron: fatiga, dolores musculares, insomnio, dificultad para tomar decisiones y problemas gastrointestinales. Todos ellos pueden estar mediados por una liberación excesiva de cortisol.

“El cuerpo no sabe que lo que estás viviendo no es una emergencia real. Para él, es lo mismo enfrentarse a un león que llegar tarde a una reunión importante o ver 80 correos sin responder. El resultado es el mismo: liberar cortisol para sobrevivir”, explica la psicóloga. Y cuando no hay descanso, ni pausas, ni tiempo para regular esa respuesta... el sistema se satura.

Además, el estrés crónico modifica la percepción emocional. Estudios en neuroimagen han demostrado que niveles altos de cortisol afectan negativamente al funcionamiento del hipocampo (clave para la memoria y el aprendizaje) y de la amígdala, estructura cerebral relacionada con la detección de amenazas. Esto provoca que las personas se vuelvan más reactivas, más sensibles al miedo o a la frustración, y más propensas a interpretar situaciones neutras como peligrosas.

La psicóloga concluye con una reflexión que resume la complejidad del problema: “No estamos hechos para estar corriendo todo el tiempo. El cortisol alto no es solo una consecuencia del estrés. Es una señal de que estamos exigiéndole al cuerpo mucho más de lo que puede sostener. Y si no aprendemos a frenar, será él quien nos obligue a hacerlo”.

Dormir mal también es una amenaza

De todos los factores que influyen en el desequilibrio hormonal, hay uno que suele pasar desapercibido, a pesar de ser fundamental: el sueño. O, más exactamente, la falta de él. Dormir mal —ya sea por insomnio, por acostarse tarde, por horarios irregulares o por despertares nocturnos— no solo afecta al ánimo y la energía al día siguiente. También tiene un impacto directo y profundo sobre el cortisol, la principal hormona del estrés.

“El sueño es una especie de termostato biológico para nuestras hormonas”, explica Sara Navarrete. “Cuando dormimos bien, el cuerpo regula los niveles de cortisol: lo eleva al despertar para activarnos, y lo reduce progresivamente hasta llegar a niveles bajos durante la noche. Pero si ese ciclo se interrumpe, el sistema se descompensa. Y entonces empezamos a vivir en un estado de sobre alerta, incluso sin darnos cuenta”.

Esa sobre alerta se traduce en despertar cansados, ansiosos o con palpitaciones. Según la experta, muchas personas experimentan lo que se conoce como “ansiedad matutina”, y no entienden por qué, si se han acostado temprano o incluso han dormido muchas horas. “La clave está en la calidad del sueño, no solo en la cantidad. Un descanso fragmentado o superficial no permite que el cortisol baje como debería, y eso puede generar una sensación de fatiga con nerviosismo, que es una combinación agotadora para el cuerpo y la mente”.

La ciencia respalda estas observaciones clínicas. Un estudio publicado en la revista Psychoneuroendocrinology en 2020 concluyó que incluso una sola noche de sueño interrumpido puede provocar una disrupción significativa en los niveles de cortisol al día siguiente, elevando su producción basal y reduciendo su respuesta adaptativa. Es decir, no solo sube más de lo normal, sino que además responde peor ante nuevas situaciones de estrés. El resultado: mayor irritabilidad, menor tolerancia a la frustración, aumento de la inflamación corporal y una clara disminución en la capacidad de concentración y toma de decisiones.

Pero el problema no se limita al día siguiente. Cuando el mal dormir se convierte en hábito, algo cada vez más frecuente por el uso excesivo de pantallas, el trabajo nocturno o los cambios constantes de horario, el cuerpo pierde por completo la referencia de su ritmo circadiano natural. Y sin esa guía interna, las hormonas se desajustan, provocando un efecto dominó: no solo sube el cortisol, también se altera la melatonina (la hormona del sueño), se desregula la insulina, se acumula grasa abdominal y el sistema inmunológico comienza a debilitarse.

“Dormir bien no es un lujo, es una función vital. Sin descanso, el cuerpo interpreta que algo está mal y activa sus mecanismos de emergencia, entre ellos, el aumento de cortisol”, afirma Navarrete. Por eso, uno de los primeros pasos que recomienda en sus procesos terapéuticos es revisar la higiene del sueño de cada paciente: eliminar pantallas al menos una hora antes de dormir, cenar ligero, crear una rutina nocturna relajante, y sobre todo, respetar horarios constantes, incluso los fines de semana.

Además, investigaciones recientes han relacionado el sueño insuficiente con el envejecimiento acelerado del cerebro y con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico, todas ellas influenciadas por niveles crónicos de cortisol elevados.

Cuando el estrés entra por la boca

Aunque solemos pensar en el estrés como un fenómeno mental o emocional, lo cierto es que también se come. Y se bebe. Una dieta rica en azúcares refinados, alimentos ultraprocesados, grasas trans o un exceso de cafeína puede alterar el equilibrio hormonal y contribuir directamente al aumento del cortisol.

“Lo peor no es solo lo que comemos, sino cómo lo hacemos”, señala la psicóloga. “Comer con prisa, saltarse comidas, vivir de snacks o hacer dietas demasiado estrictas genera un estado de estrés interno que el cuerpo interpreta como una amenaza real”. En respuesta, activa el modo supervivencia, liberando más cortisol para compensar la falta de energía o nutrientes.

Esto no solo afecta el metabolismo, sino también al estado de ánimo, al sistema digestivo y a la microbiota intestinal, que está íntimamente conectada con el cerebro. De hecho, cada vez más estudios apuntan al eje intestino-cerebro como un regulador clave del estrés. Una microbiota desequilibrada puede traducirse en un sistema nervioso más reactivo y en una peor capacidad para manejar situaciones de tensión.

Por el contrario, una alimentación basada en vegetales frescos, fibra, omega-3, legumbres, alimentos fermentados y proteínas de calidad no solo nutre el cuerpo: ayuda a estabilizar los niveles hormonales y a prevenir los altibajos emocionales causados por un cortisol desregulado.

Ejercicio: ni todo, ni nada

El ejercicio físico es, sin duda, uno de los reguladores naturales más eficaces del estrés. Cuando se practica de forma regular y moderada, ayuda a reducir los niveles de cortisol, mejora el estado de ánimo, fortalece el sistema inmune y contribuye al equilibrio hormonal general. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, es decir, sin descanso, con sobreesfuerzo o sin tener en cuenta las señales del cuerpo, puede tener el efecto contrario.

“Veo muchos pacientes que usan el ejercicio como vía de escape emocional, pero lo hacen sin escuchar a su cuerpo. Y eso termina por pasar factura”, explica la Sara. Según la experta, el problema no es el movimiento en sí, sino la falta de pausa. “El cuerpo no diferencia entre estrés físico y emocional. Si no se recupera, interpreta el entrenamiento constante como una amenaza más, y responde aumentando el cortisol.”

Este fenómeno, conocido como estrés fisiológico, se da con más frecuencia en personas que entrenan intensamente todos los días sin dar tiempo a que el sistema nervioso y los tejidos se regeneren. El resultado: insomnio, fatiga persistente, mayor susceptibilidad a infecciones, cambios de humor, e incluso bloqueos en el rendimiento físico o pérdida de masa muscular, pese al esfuerzo constante.

La clave está en el equilibrio. Actividades como caminar al aire libre, hacer yoga, nadar o entrenar con intensidad moderada unas pocas veces por semana pueden tener un efecto profundamente reparador. Lo importante es que el ejercicio se viva como un apoyo para el bienestar, no como otra fuente de presión. “Moverse con conciencia, sin exigencias extremas, es una de las mejores formas de enseñarle al cuerpo que ya no está en peligro”, concluye Navarrete.

Más allá del estilo de vida: causas médicas

Aunque la mayoría de los casos de cortisol elevado tienen su origen en el estrés crónico, el mal descanso o una alimentación desordenada, no siempre se trata de un problema de hábitos. Existen causas médicas, algunas más comunes de lo que se cree, que también pueden provocar una producción anormalmente alta de esta hormona. Y en estos casos, la intervención profesional es indispensable.

La más conocida es el síndrome de Cushing, una enfermedad endocrina poco frecuente pero potencialmente grave. En esta condición, el cuerpo produce un exceso de cortisol de forma continua, generalmente debido a un tumor en las glándulas suprarrenales (que lo secretan directamente) o en la glándula hipófisis (que regula su producción a través de la hormona ACTH). También existen formas de Cushing causadas por tumores ectópicos, es decir, localizados fuera del sistema endocrino, que igualmente estimulan la secreción de cortisol.

Los síntomas pueden ser sutiles al inicio, pero tienden a agravarse con el tiempo. Incluyen aumento significativo de peso, especialmente en el abdomen y el rostro, fragilidad en la piel, aparición de hematomas, debilidad muscular, alteraciones menstruales, hipertensión, insomnio y alteraciones del ánimo, como irritabilidad o depresión. Si no se trata, esta condición puede generar complicaciones cardiovasculares, osteoporosis o diabetes tipo 2.

Otra causa frecuente de hipercortisolismo no relacionada con tumores es el uso prolongado de medicamentos corticosteroides, como la prednisona, la dexametasona o la hidrocortisona, empleados para tratar enfermedades inflamatorias crónicas, alergias graves, asma o trasplantes. Estos fármacos, aunque eficaces, imitan el cortisol natural del cuerpo y, en dosis elevadas o mantenidas en el tiempo, pueden generar un síndrome de Cushing “exógeno”.

Además, enfermedades tiroideas, especialmente el hipertiroidismo, pueden estimular la sobreproducción de cortisol como respuesta compensatoria del organismo. Lo mismo ocurre con ciertas patologías inflamatorias crónicas, infecciones de largo plazo o trastornos metabólicos graves.

“Cuando los síntomas son persistentes, intensos o no mejoran con cambios de estilo de vida, siempre se debe sospechar de una posible causa médica subyacente”, advierte Sara Navarrete. “Es fundamental acudir a un endocrinólogo para realizar una evaluación completa y pruebas específicas”.

Estas pruebas suelen incluir:

Análisis de sangre (por la mañana, cuando el cortisol está más alto de forma natural),

Análisis de orina de 24 horas, que mide la cantidad total de cortisol excretado durante el día,

y test de saliva en distintos momentos del día, que permite evaluar si la curva de producción hormonal sigue el patrón circadiano esperado.

A veces también se requiere una resonancia magnética o una tomografía para detectar tumores en hipófisis o glándulas suprarrenales.

“Es importante no autodiagnosticarse ni alarmarse ante cada síntoma”, recuerda Navarrete. “Pero también es clave saber que, cuando el cuerpo habla con señales físicas persistentes, hay que escuchar. El cortisol es una alarma. Y a veces, esa alarma no se apaga con meditación o ejercicio, sino con diagnóstico médico y tratamiento adecuado”.

Los tres factores invisibles del cortisol

No todo lo que dispara el cortisol es visible o fácil de nombrar. Detrás de muchos casos de hiperactividad hormonal se esconden heridas que no se ven, pero que el cuerpo no olvida. La ciencia lo confirma: nuestras emociones, experiencias pasadas e incluso la herencia genética pueden condicionar cómo reaccionamos al estrés… y cómo nuestro cuerpo regula, o no, el cortisol.

“Hay personas que no saben lo que es sentirse realmente en calma. Han aprendido a sobrevivir, no a descansar. Su sistema nervioso está adaptado al peligro, aunque ese peligro ya no exista”, explica la especialista. “Y en esos casos, el cortisol elevado no es solo una respuesta puntual, sino una forma de funcionamiento instalada desde hace años”.

Las experiencias tempranas, como una infancia marcada por conflictos, abandono, inseguridad emocional o abuso, tienen un impacto directo y duradero sobre el eje HPA (hipotálamo-hipófisis-suprarrenal), el sistema encargado de regular el estrés. Este fenómeno se conoce como programación epigenética: el entorno emocional modifica cómo se expresan nuestros genes, y eso incluye cómo nuestro cuerpo produce y regula el cortisol.

Estudios en personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad generalizada o depresión mayor han mostrado niveles de cortisol alterados, tanto en exceso como en déficit, dependiendo de la fase del trastorno y la respuesta individual. En muchos casos, el cuerpo queda “anclado” en una respuesta de alerta permanente, incluso cuando la amenaza ya ha desaparecido. Es lo que se conoce como hiperactivación del sistema de estrés.

“Los recuerdos emocionales no solo habitan en la mente, también se inscriben en la biología. Y cuando el cuerpo se acostumbró a estar en guardia, romper ese patrón requiere mucho más que fuerza de voluntad. Requiere comprensión, tiempo, y muchas veces, apoyo terapéutico”, afirma Navarrete.

A esto se suma el componente genético. Algunas personas nacen con una mayor sensibilidad al estrés, producto de variaciones en genes relacionados con la respuesta hormonal (como el gen FKBP5 o el receptor del cortisol NR3C1). Estas variantes pueden hacer que el eje HPA se active más rápido o se desactive con más dificultad, prolongando la exposición al cortisol incluso ante estímulos menores.

Sin embargo, tener una predisposición no significa estar condenado. La plasticidad cerebral y la capacidad del cuerpo para adaptarse permiten revertir, al menos en parte, muchos de estos patrones. Intervenciones como la terapia psicológica, la meditación, la escritura emocional o técnicas de regulación del sistema nervioso, como la respiración diafragmática o el mindfulness, han demostrado reducir los niveles de cortisol en personas con antecedentes traumáticos.

“La buena noticia es que no todo está escrito en los genes ni en el pasado. Nuestro cuerpo tiene memoria, sí, pero también tiene una enorme capacidad de recuperación si le damos las herramientas adecuadas”, concluye la psicóloga.