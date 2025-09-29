El ejercicio más recomendado por Harvard para mayores de 55 años: no es ni caminar, ni correr

Un estudio elaborado por Harcard Medical School ha revelado cuál es el mejor ejercicio para las personas mayores de 55 años. Según los investigadores, no es ni correr o caminar, que es la actividad en la que uno piensa cuando llega a esa edad, sino que este ejercicio "puede transformar cómo mejorar la percepción del envejecimiento y el estado físico".

La clave de que una persona de la misma edad se mueva mejor que otra o tenga mayor vitalidad no es gracias a la genética, dicen los expertos, sino escoger el mejor ejercicio posible, "aquel que respeta los cambios del cuerpo, al tiempo que lo desafía de manera reflexiva y consciente". Según Harvard, el ejercicio perfecto para los mayores de 55 años son las artes marciales.

Mejora la complejidad fisiológica del cuerpo

Si bien, las artes marciales no se basan solo en patadas o golpes. Hay artes marciales tradicionales como Tai Chi, Aikido o Wing Chun que están más adaptadas a los adultos porque son menos exigentes y fáciles. En estos casos, el objetivo es el equilibrio, la conciencia corporal o movimientos lentos y conscientes en lugar de la fuerza o la velocidad.

Este tipo de artes marciales trabajan la mente y el cuerpo en conjunto. Esto es porque "la calma y las emociones controladas mejoran la coordinación y el tono muscular, al mismo tiempo que protegen las articulaciones del esfuerzo excesivo".

Tai Chi, Aikido o Wing Chu

El Tai Chi es una "danza lenta contigo mismo", combinando movimientos elegantes con respiraciones profundas. "Mejora la circulación y reduce el estrés", según los expertos. Por su parte, el Aikido se basa en moverte con la energía de tus oponentes en lugar de la fuerza. En cuanto al Wing Chu se basa en movimientos cortos y eficientes, sin volteretas ni saltos arriesgados.

Un estudio focalizado en el Tai chi, liderado por el doctor Peter M. Wayne en la Harvard Medical School ha demostrado que "mejora la complejidad fisiológica del cuerpo". Dicho de otra manera, ayuda a las personas mayores de 55 años a responder mejor a los cambios de la edad.

Además, estas actividades suelen realizarse en clases grupales, por lo también mejoran las "conexiones sociales". A partir de esa edad, muchas personas sienten soledad o aislamiento, pero los grupos de artes marciales ofrecen "motivación, progreso conjunto y un sentimiento de pertenencia".