Los dos alimentos que consumimos habitualmente y que tienen alto nivel de azúcar, según el doctor Rojas

Obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes o caries dentales son algunos de los problemas que puede generar un alto consumo de azúcar y muchas veces no está donde creemos.

El doctor Aurelio Rojas, en los micrófonos de Onda Cero Málaga, ha alertado de dos productos de consumo muy habitual que esconden niveles elevados de azúcar y que muchas veces pasan desapercibidos en la dieta diaria. Eso sí, ha incidido en que el equilibrio es lo que nos permite tener unos hábitos saludables, por tanto, no pasa nada si los consumimos de vez en cuando. El problema llega cuando se convierten en opciones frecuentes y ese azúcar se va acumulando hasta niveles muy superiores a los límites recomendados.

Durante la entrevista, centrada en la prevención cardiovascular y los hábitos de vida saludables, el cardiólogo malagueño ha insistido en que el problema no suele ser el azúcar que añadimos de forma consciente, sino el que ingerimos sin darnos cuenta a lo largo del día a través de alimentos procesados.

"Si pudiéramos ver la cantidad de azúcar que tiene..."

El primero de ellos son los refrescos. Rojas explica que si los consumidores vieran la cantidad real de azúcar que contiene una sola lata, probablemente dejarían de beberlos. Se trata de un producto normalizado en comidas y reuniones sociales, pero con un impacto directo en los picos de glucosa, el aumento de peso y el riesgo cardiovascular cuando su consumo es frecuente.

"Si pudiéramos ver la cantidad de azúcar que tiene un refresco en una lata de cualquiera, nos sorprenderíamos y diríamos, ¿Cómo puedo estar bebiéndome este refresco con esa cantidad tan grande de azúcar?", subraya el experto.

El segundo alimento señalado por el especialista son las salsas procesadas, como el ketchup y otros productos similares. Según el doctor, muchas de estas salsas contienen niveles muy elevados de azúcar, pese a que no se asocian de forma inmediata con productos dulces. Su uso habitual, especialmente en comidas rápidas o ultraprocesadas, contribuye a un consumo excesivo de azúcar casi invisible para el consumidor. "Yo intentaría evitarlos en la medida de lo posible, pero si un día los queremos tomar, pues tampoco nos va a pasar nada", explica.

Rojas subraya que no se trata de eliminar el azúcar al cien por cien ni de demonizar alimentos de forma puntual, sino de evitar que formen parte de la base de la alimentación diaria. En este sentido, recomienda revisar siempre las etiquetas y desconfiar de productos envasados que aparentan ser saludables.

El cardiólogo ha defendido la dieta mediterránea como uno de los grandes pilares de la salud cardiovascular y recuerda que una alimentación basada en comida casera, productos frescos y de proximidad sigue siendo la mejor estrategia para reducir la inflamación, controlar el peso y proteger el corazón.

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Aurelio Rojas se ha convertido en uno de los divulgadores médicos más influyentes del país. Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga y especialista en Cardiología en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya, donde continúa ejerciendo, combina su labor asistencial con la divulgación en redes, siempre, según él mismo defiende, con rigor científico y responsabilidad.