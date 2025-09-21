Día mundial del alzheimer: una enfermedad que afecta a 800.000 personas en España y 57 millones en el mundo

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de la enfermedad del Alzheimer, que afecta a 800.000 personas en España y 57 millones en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

"Es una de las diez principales causas de discapacidad, dependencia y mortalidad en todo el mundo", tal y como ha explicado la Coordinadora del Grupo de Conducta y Demencias de la SEN, la doctora Raquel Sánchez del Valle. Según la experta, está "muy ligada al envejecimiento", por lo que debido al aumento de la esperanza de vida, en los próximos años va a haber un "considerable aumento" de casos de demencia.

Una enfermedad infradiagnosticada en España

Si bien, España sufre un infradiagnóstico, porque en los casos leves "el 50% está sin diagnosticar". Además, la SEN indica que entre el 30 y el 50 % de las personas que padecen algún tipo de demencia no llegan a ser diagnosticadas formalmente. Un rápido diagnóstico es fundamental porque "permite el inicio temprano de tratamientos específicos, acceso a medidas de apoyo social y económico y una planificación futura adecuada", explica la doctora Sánchez del Valle.

Por esta razón, el Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN ha propuesto el uso de biomarcadores en sangre para "permitir mejorar los tiempos de diagnóstico de forma inicial y de manera certera".

Se están investigando más de 100 nuevos fármacos

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de lecanemab y donanemab para tratar el alzheimer en fases iniciales, que eliminan o reducen las placas de beta-amiloide en el cerebro, claves en la enfermedad.

"Además, en todo el mundo, se están investigando más de 100 nuevos compuestos, y en los próximos meses se conocerán los resultados de fármacos enfocados a novedosas dianas terapéuticas", apunta la doctora.

Como son los biomarcadores los que permiten elegir a los pacientes que puedan beneficiarse de los nuevos fármacos es cada vez "más necesario generalizar el uso de estos biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y tratar de aumentar su utilización del 10-20% de diagnósticos actuales a al menos un 80-90 % en los próximos años".