Descubierta una técnica de fecundación 'in vitro' que reduce la aparición de enfermedades mitocondriales

Un equipo de científicos de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) ha desarrollado una técnica de fecundación 'in vitro' revolucionaria que ha permitido el nacimiento de ocho bebés de siete mujeres que tenían un alto riesgo de transmitirles enfermedades mitocondriales graves.

Tal y como se ha explicado en el estudio que recoge el hallazgo, estas patologías tan heterogéneas, afectan a uno de cada 5.000 niños, pudiendo provocarle un amplio abanico de enfermedades raras, que impiden el óptimo funcionamiento de las mitocondrias, encargadas de la generación de la energía necesaria para el desarrollo y el correcto funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo.

El equipo de estudiosos ha desarrollado la denominada como "transferencia pronuclear", con la que han reducido notablemente la probabilidad de que los ocho bebés, cuatro niños y cuatro niñas, pudiesen desarrollar en un futuro esta enfermedad.

"La enfermedad mitocondrial puede tener un impacto devastador en las familias. La noticia de hoy ofrece nuevas esperanzas a muchas más mujeres en riesgo de transmitir esta afección", ha explicado Doug Turnbull, uno de los miembros del equipo, durante una rueda de prensa con los medios de comunicación en el Science Media Center de Londres. Junto a él han comparecido la profesora Mary Herbert, autora principal del estudio; la doctora Louise Hyslop y el profesor Bobby McFarland.

La clave está en el ADN mitocondrial

Tras la fertilización de un óvulo se le trasplanta el genoma nuclear de una mujer con mutación mitocondrial dentro de otro óvulo de una donante no afectada a la que se le ha extirpado el genoma nuclear. La unión de estos óvulos da como resultado uno sano que hereda del ADN de sus padres a excepción del mitocondrial que lo hace del óvulo sano. Esto no evita por completo la posibilidad de sufrir enfermedades mitocondriales, pero sí que las reduce muy considerablemente.

Los resultados del estudio, que se han difundido a través de dos artículos del 'The New England Journal of Medicine', muestran una aminoración de los niveles de ADN mitocondrial. Concretamente, oscilaron entre "indetectables" y un 16% en sangre neo natal. "Los hallazgos son motivo de optimismo. Sin embargo, la investigación para comprender mejor las limitaciones de las tecnologías de donación de mitocondrias será esencial para seguir mejorando los resultados del tratamiento", ha desarrollado Herbert.

Los niños, incluidos dos gemelos, que en estos momentos tienen entre uno y 24 meses, han nacido perfectamente sanos y con un desarrollo normal. Asimismo, el equipo ha notificado que tres de los neonatos han superado algunos problemas de salud tempranos, pero que no tienen relación con las mitocondrias.

Con todo, los niños han participado en un estudio de desarrollo de 18 meses y cuando se publicó el informe todos estaban cumpliendo con hitos de desarrollo relevantes. No obstante, el equipo ha puesto de manifiesto la importancia del seguimiento para detectar cualquier patrón en sus condiciones que se podrían extender hasta los cinco años.