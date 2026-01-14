Las cuatro patologías que se podrán tratar con cannabis por vía oral: Sanidad autoriza su administración

El Ministerio de Sanidad ha dado pasos claros y concisos para regular el uso medicinal del cannabis oral bajo supervisión sanitaria. Según la monografía publicada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), esta sustancia se puede prescribir para un número limitado de patologías en las que se ha demostrado su evidencia clínica.

En la citada monografía, la AEMPS regula un preparado estandarizado de cannabis en solución oral formado por THC (tetrahidrocannabinol), que es un componente psicoactivo, y CBD (cannabidiol). Es importante recordar que no se trata de cannabis fumado ni de aceites artesanales, sino de una fórmula magistral preparada bajo prescripción médica.

Cuándo se puede usar

Respecto al uso del cannabis vía oral, Sanidad indica que este producto se puede usar en determinadas patologías, siempre y cuando otros tratamientos hayan sido descartados previamente.

Espasticidad por esclerosis múltiple

Formas graves de epilepsia

Náuseas y vómitos causados por quimioterapia

Dolor crónico resistente a otros tratamientos

Desde la AEMPS recuerdan que el consumo de esta sustancia debe limitarse a casos refractarios y realizarse bajo responsabilidad médica. Dado que puede tener efectos secundarios, conviene conocer cómo se debe consumir el cannabis vía oral.

Generalmente, lo recomendable es iniciar con una dosis baja e ir aumentándola poco a poco siempre que sea necesario. En niños y adolescentes se prioriza el CBD, ya que el THC conlleva riesgos neurológicos; mientras que en adultos la dosis máxima diaria no debe exceder los 32,4 mg totales de THC ni los 25 mg/kg de peso de CBD.

A tener en cuenta

El cuerpo puede reaccionar de múltiples maneras a la ingesta de esta sustancia. Según indica la AEMPS, los efectos secundarios más relevantes y frecuentes son los siguientes:

Neurológicos y psiquiátricos : mareos, somnolencia, pérdida de memoria, alteración de la atención, alucinaciones, ansiedad, depresión y pensamientos suicidas en casos muy graves.

: mareos, somnolencia, pérdida de memoria, alteración de la atención, alucinaciones, ansiedad, depresión y pensamientos suicidas en casos muy graves. Cardiovasculares : palpitaciones, taquicardia, bajadas o subidas de tensión.

: palpitaciones, taquicardia, bajadas o subidas de tensión. Digestivos : náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.

: náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Generales: fatiga, fiebre y riesgo de caídas, especialmente en personas mayores.

Cuándo no tomarlo

Cuando existan antecedentes personales o familiares de esquizofrenia, psicosis o trastornos psicóticos graves, el consumo de esta sustancia queda totalmente prohibido. También está contraindicado durante el embarazo, la lactancia o en personas alérgicas a alguno de sus componentes.