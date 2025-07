Cómo saber si tu colchón ya no sirve y está afectando tu salud

Descansar bien es esencial para nuestra salud física, mental y emocional. Mientras dormimos se regulan hormonas vitales como cortisol (estrés), la insulina (azúcar en sangre) y la leptina y grelina (hambre y saciedad); también mejora nuestra función cerebral, ya que se consolidan recuerdos y aprendizajes, elimina toxinas acumuladas y reorganiza conexiones neuronales y regula el estado de ánimo, entre otras funciones.

Para poder tener un buen descanso es imprescindible tener una buena higiene del sueño, pero hay otro factor que puede influir en tu calidad del sueño: tu colchón.

Saber si tu colchón ya no sirve y está afectando tu salud es fundamental, ya que pasas en él alrededor de un tercio de tu vida. Un colchón en mal estado puede causar dolor de espalda, insomnio, fatiga y problemas posturales.

Repasamos algunas señales claras de que tu colchón no se encuentra en buen estado y deberías cambiarlo.

Señales físicas del colchón

Cuando un colchón está deteriorado, muestra algunos signos que nos deben hacer sospechar:

Hundimientos o deformidades visibles : si al levantarte queda un “cráter” o hendidura donde duermes; o si al sentarte, el colchón no recupera su forma. Esto altera la alineación de tu columna y puede causar dolor lumbar o cervical.

: si al levantarte queda un “cráter” o hendidura donde duermes; o si al sentarte, el colchón no recupera su forma. Esto altera la alineación de tu columna y puede causar dolor lumbar o cervical. Ruidos o chirridos : indica desgaste de los resortes o de la estructura interna.

: indica desgaste de los resortes o de la estructura interna. Colchón con más de 8–10 años: aunque no veas daños, los materiales (espuma, látex, muelles) pierden firmeza y soporte con el tiempo. La vida útil de un colchón de espuma viscoelástica es de 7–9 años, de látex de 8–10 años y de muelles de 5–8 años.

Una forma rápida de asegurarte que tu colchón aún es útil es una prueba de firmeza. Para realizarla, acuéstate boca arriba y si sientes que tu cuerpo “se hunde” demasiado, o si tu columna no queda alineada, el colchón ha perdido soporte. También puedes hacer esta prueba en pareja, si sientes cada movimiento del otro al girarse o levantarse, la absorción de movimiento está deteriorada.

Las señales que te da tu cuerpo

También es posible que no veamos ningún tipo de signo de deterioro en el colchón, pero que cada mañana nos despertemos con dolores o no descansamos bien. Puedes sospechar que tu colchón no está cumpliendo su función cuando.