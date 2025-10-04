Cádiz, Sevilla y Málaga, las provincias con más casos por revisar del cribado de cáncer de mama

Los primeros análisis realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, apuntan a que Cádiz, Sevilla y Málaga son las provincias con más casos por revisar del programa de detección de cáncer de mama de los 2.000 reconocidos por la propia Junta, según Europa Press.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este viernes que la próxima semana se daría a conocer un plan de choque para "corregir el problema" en el programa y añadió que después se tomará la "decisión en cuanto a las responsabilidades políticas".

Primero hay que "centrar toda la energía en resolver el problema", tal y como se está haciendo: "Detectar dónde ha estado el problema, darle solución y después buscar las responsabilidades de quién lo ha ocasionado".

Nuevo protocolo para dar "toda la información"

Moreno indicó que se está trabajando en un plan de choque que se dará a conocer la semana que viene con el objetivo de abordar un "cambio en el protocolo, en el que demos toda la información".

"Que una por una de esas mujeres puedan ser atendidas de manera inminente, y algo que nos parece fundamental, vamos a cambiar el protocolo", señaló. Para el presidente, la situación que lamentablemente se ha producido va a servir para mejorar y perfeccionar todo el programa de cribado de cáncer de mama, y otros posibles cribados.

"No se le dice nada a la paciente para no introducir un elemento de ansiedad"

El actual protocolo consiste, según los profesionales, en "usted tiene cáncer o no lo tiene, y cuando un radiólogo o un especialista tenía dudas, lo que hacía era dejarlo en suspensión, y no se le comunicaba a la mujer para no generar incertidumbre", explicó Juanma Moreno. "Afortunadamente, el 98% de las pruebas que se hacen no dan positivo, pero cuando hay algún posible indicio de futuro, lo que se hace es no introducir un elemento de ansiedad al paciente, se decide no decirle nada y ya se le hacen pruebas posteriores".

Indicó que se trata de cambiar esto y que la paciente tenga toda la información, y sabiendo que la probabilidad de que tenga cáncer es mínima, que tenga conocimiento de esa información previa para hacerle el seguimiento a través del Servicio Andaluz de Salud.