Así es la vida del primer paciente que se implantó el chip cerebral de Elon Musk: “Siento que tengo potencial nuevo"

En 2023, Noland Arbaugh se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un implante cerebral desarrollado por Neuralink, la compañía de neurotecnología de Elon Musk. Arbaugh, que había quedado tetrapléjico tras un accidente de buceo, fue el pionero de un proyecto que buscaba demostrar la viabilidad de la interfaz cerebro-computadora en humanos.

Un artículo de Infobae expone como dieciocho meses después, el paciente rompe el silencio y asegura que los avances superaron sus expectativas. "El chip no es un milagro, pero me abrió una ventana de posibilidades que ya creía cerrada", contó.

Del accidente a la esperanza tecnológica

El joven había perdido la movilidad desde el cuello hacia abajo en 2016, lo que limitaba de forma drástica su autonomía. Con Neuralink no recuperó el movimiento físico, pero sí logró interactuar con dispositivos electrónicos, navegar por internet y ejecutar órdenes con la mente.

Para Arbaugh, esto significó volver a leer, escribir emails y comunicarse con fluidez en entornos digitales, actividades que antes requerían asistencia constante.

La experiencia cotidiana con el implante

El paciente describe que la utilización del chip se volvió cada vez más intuitiva. Al principio, la conexión precisa requería concentración y aprendizaje, pero con los meses el sistema se naturalizó hasta formar parte de su vida diaria.

"Hoy siento que tengo un potencial nuevo", relató a Infobae. "No es como recuperar el movimiento en el sentido clásico, pero sí recuperé independencia y un tipo de libertad personal que había perdido".

La apuesta de Musk y el futuro de Neuralink

Elon Musk presentó la prueba en humanos como un paso clave de su proyecto más ambicioso: fusionar el cerebro con la inteligencia artificial de manera directa. Neuralink espera que estos avances iniciales permitan asistir a pacientes con lesiones severas, pero también que en un futuro abran la puerta a una expansión de las capacidades humanas.

Aunque aún se trata de un prototipo, el ensayo con Arbaugh es seguido de cerca por la comunidad científica y por reguladores internacionales, atentos tanto a las promesas como a los riesgos de un implante cerebral de uso cotidiano.

Entre la ciencia y la vida personal

Más allá del proyecto tecnológico, Arbaugh asegura que lo más importante para él es la recuperación de momentos ordinarios: consultar sus redes sociales, participar de videollamadas con amigos o volver a escribir por sí mismo sin depender de terceros.

"Cuando uno pierde tanto, hasta lo más simple se convierte en un triunfo. Mi chip no es ciencia ficción: es mi día a día", aseguró.