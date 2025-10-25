Andalucía eleva a 2.317 las mujeres afectadas por el cribado del cáncer de mama y 1.778 se han hecho ya mamografías

La Consejería de Salud ha elevado a 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama y ya se les ha realizado la mamografía a 1.778, según los datos aportados en la constitución de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este viernes la constitución de dicha comisión en la que se ha informado de que se identificaron 2.317 mujeres con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 (probablemente benignos), de las que en torno al 90 % son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos.

A fecha 21 de octubre, 1.778 mujeres en esta situación, a las que no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica, se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo. El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada.

Esta comisión está compuesta por expertos, especialistas en radiodiagnóstico de hospitales, colegios profesionales, representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes, ha informado la Consejería en un comunicado.

Asimismo, se está procediendo a la revisión y actualización del Proceso Asistencial Integrado de Cáncer de Mama, vigente desde 2011, con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos.

Y, en paralelo, se incorporará progresivamente la inteligencia artificial al programa de cribado, una herramienta que ya ha demostrado buenos resultados en proyectos piloto desarrollados en Córdoba y que contribuirá a aumentar la precisión diagnóstica y la eficiencia del sistema, según la Junta.

Además, se ha nombrado como portavoz de esta comisión a Mercedes Acebal, coordinadora de los referentes de las Unidades de Mama hospitalaria y jefa del servicio de diagnóstico por imagen del Hospital Clínico Universitario de Málaga.