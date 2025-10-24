Por Andalucía denuncia manipulaciones en las mamografías y desata la indignación de Juanma Moreno: "Todo no vale"

Los fallos detectados en el cribado del cáncer de mama en Andalucía han desatado toda una bronca política e indignación social en las últimas semanas en la región, y este jueves fue el tema del día en una tensísima sesión de control en el Parlamento andaluz.

La bronca se desató después de que la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, denunciara manipulaciones en la mamografía de una paciente. Nieto mostró dos imágenes con sendas mamografías en la que en la primera se veía la lesión marcada con un círculo y el nombre del facultativo que la atendió, y en la segunda la misma mamografía pero sin la lesión marcada ni el nombre del personal sanitario.

"Esta es la mamografía que aparecía en su historial clínico antes de que se cayera el sistema como el de la venta de entradas de un concierto (...) Se le acumulan a usted las contestaciones y las respuestas. Ya dirán los tribunales lo que ha pasado", dijo la parlamentaria de Por Andalucía.

Nieto reclamó explicaciones al Gobierno e insistió en que "esta ocultación es imperdonable". "Qué menos que decirle a la gente qué ha pasado y, sobre todo, a las mujeres víctimas de una desatención tan peligrosa que a algunas les ha costado la vida, hay que sumarle ahora qué ha pasado con las pruebas", sentenció.

Estas declaraciones provocaron la indignación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que elevó el tono para defenderse de estas acusaciones de Por Andalucía.

"Me parece demasiado, para las barbaridades que se están diciendo, lo que usted acaba de decir en sede parlamentaria. Acaba de acusar a alguno de los 130.000 profesionales de manipular los datos. Solo tienen acceso los profesionales. Por lo tanto, significa que usted está diciendo que alguien ha dado la orden a algunos profesionales y los profesionales se han prestado a hacerlo", dijo Moreno.

"Dejen de deteriorar la imagen de los profesionales sanitarios de Andalucía. Dejen de machacar la imagen de los profesionales sanitarios de Andalucía. Dejen de manipular. Ya está bien. Todo no vale", sentenció el presidente andaluz.

El SAS explica cómo se realizan las mamografías

Tras la polémica generado, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) emitió una nota en la que explicaba cómo se realizan estas mamografías. Según cuentan, en este proceso de lectura intervienen dos especialistas en Radiología, ninguno de los cuales conoce el informe del otro lector, con el objetivo de garantizar la mayor precisión en la detección de lesiones.

Durante la doble lectura, el primer radiólogo puede generar una "imagen clave"sobre la que señalar las áreas de interés que podrían requerir especial atención. Este tipo de imágenes no se generan siempre, pero cuando se realizan quedan grabadas en el sistema y no pueden borrarse.

Esto es, si a una paciente se le hace una imagen clave de una proyección mamográfica en el sistema debe aparecer la proyección "sin la marca" y con la marca o "imagen clave", por eso pueden aparecer dos imágenes de la misma proyección una señalada y otra no.

La Fiscalía investigará los cribados

Este mismo jueves, la Fiscalía de Andalucía ha abierto diligencias para investigar los fallos en este programa de cribado y ha reclamado a la Junta de Andalucía un informe sobre los hechos después de recibir distintas denuncias de El Defensor del Paciente, Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.

A estas denuncias se suma un escrito presentado por Amama al Ministerio Público en el que alertaba del supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías del SAS.

La Fiscalía reclama a la Consejería de Sanidad información sobre estos "defectos" en el programa de cribados, las medidas adoptadas "para la reparación del daño a las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares".