Adiós a las gafas de lectura: un nuevo fármaco devolverá el enfoque cercano en media hora

La FDA, el organismo regulador de medicamentos en Estados Unidos, ha aprobado el uso de Vizz, un nuevo colirio que promete cambiar la vida de millones de personas con presbicia. Se trata de un tratamiento de una sola aplicación diaria que devuelve la capacidad de ver de cerca hasta durante diez horas, y que podría estar en las farmacias estadounidenses antes de que acabe el año.

La presbicia es una afección ocular asociada al envejecimiento que, según la OMS, afecta ya a cientos de millones de personas en todo el mundo y podría superar los 4.000 millones de casos en 2050. A medida que avanza la edad, el cristalino pierde flexibilidad, lo que obliga a recurrir a gafas de lectura o lentillas para tareas de cerca.

¿Cómo funciona?

Vizz, desarrollado por la farmacéutica LENZ Therapeutics, actúa gracias a la acelidina, un compuesto que provoca un "efecto agujero de alfiler" similar al que se produce al cerrar el diafragma de una cámara. Este mecanismo contrae la pupila a menos de dos milímetros sin afectar significativamente a los músculos de enfoque, ampliando así la profundidad de campo del ojo y permitiendo enfocar con nitidez objetos cercanos.

"Esta aprobación de la FDA representa un cambio disruptivo de paradigma en las opciones de tratamiento para millones de personas que están frustradas y luchando con la inevitable pérdida de visión cercana relacionada con la edad", afirma Marc Bloomenstein, investigador clínico de Vizz en el Schwartz Laser Eye Care Center de Arizona.

"Creo que será una solución bienvenida tanto para optometristas como para oftalmólogos que ahora podrán ofrecer un tratamiento de presbicia altamente eficaz y muy solicitado que podría convertirse inmediatamente en el estándar de atención, con un perfil de producto que satisfará las necesidades de nuestros pacientes".

Respaldo científico

La autorización se basa en tres ensayos clínicos de fase 3, aleatorios, doble ciego y controlados con placebo. En dos de ellos, con 466 participantes, se probó el colirio una vez al día durante 42 días, y en el tercero, con 217 personas, se hizo un seguimiento durante seis meses. En todos los casos, la mejora en la visión cercana comenzó a los 30 minutos y se prolongó hasta 10 horas.

La empresa destaca que el fármaco fue "bien tolerado" y que, en más de 30.000 días de tratamiento, no se detectaron efectos adversos graves. Los más comunes fueron irritación ocular (20%), visión tenue (16%) y dolor de cabeza (13%), casi siempre leves y temporales.

Comparación con otros tratamientos

En 2021 se lanzó Vuity, el primer colirio para tratar la presbicia, pero con un perfil de efectos secundarios más amplio, como pesadez en las cejas o problemas vitreorretinianos poco frecuentes. La acelidina de Vizz evita la sobreestimulación del músculo ciliar, lo que, según LENZ, mejora la tolerancia.

LENZ prevé que Vizz llegue a las farmacias estadounidenses hacia octubre de 2025. La compañía explora también acuerdos con otros mercados como Canadá o China, aunque no ha concretado fechas para Europa.

"La aprobación de la FDA de VIZZ es un momento decisivo para LENZ y representa una mejora transformadora en las opciones de tratamiento disponibles para los 128 millones de adultos que viven con visión cercana borrosa en Estados Unidos", subraya Eef Schimmelpennink, presidente y consejero delegado de la compañía. "Estamos preparados y emocionados de lanzar al mercado la primera y única gota ocular de una vez al día con eficacia probada durante hasta 10 horas".