El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que el PP es "el único cambio posible" en Andalucía frente a aquellos que "van en contra de todo pero que no están a favor de nada" y ha alertado contra los que "no han gestionado nunca" y "tienen conejos en la chistera".

Rajoy ha hecho estas declaraciones durante la clausura de un mitin del PP de Andalucía en Granada, en el que también ha advertido de que "hay que tener cuidado con aquellos que creen que todo se arregla con un chasquido de los dedos", en alusión aunque sin nombrarlo a Podemos y su líder, Pablo Iglesias.

"Gobernar es más complicado y en momentos tan complejos es mucho más difícil. Mucho cuidado con los que se proclaman poseedores de grandes soluciones instantáneas, eso no existe. Y mucho cuidado con los que no dicen nada y hacen de eso su forma de hacer política", ha añadido el presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy, ha afirmado que Andalucía "puede y tiene que ir a mejor, hay que cambiar para ir a mejor, para crear empleo y lograr el crecimiento económico" y ha asegurado que PSOE y creación de trabajo "son dos palabras incompatibles" y "así lo demuestra la historia".

En el mitin del PP de Andalucía en Granada, junto al candidato popular a la Presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha señalado que "hay que cambiar para mejorar la educación y la sanidad, apoyar a las pymes y a los emprendedores". "Eso planteamos a los andaluces", ha dicho.

Tras afirmar que los socialistas "no saben" crear empleo "y por tanto no lo van a hacer", el presidente del Gobierno y del PP ha subrayado que en Andalucía se siente "en casa". "Otros no. Otros para venir tienen que pedir permiso. A mi se me invita y lo agradezco", ha afirmado Rajoy dirigiéndose al secretario general socialista, Pedro Sánchez.