El Presidente canario comparece esta mañana para dar a conocer los nombres de sus nuevos consejeros.

Apenas 3 semanas desde la ruptura del pacto de Gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario, el titular del ejecutivo canario Fernando Clavijo (Coalición Canaria) comparece esta mañana a las 10.30 en la sede de la Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria para dar a conocer quienes ocuparán las carteras vacantes tras la salida de los socialistas del ejecutivo.

Una de las consejerías más polémicas, la de Sanidad, pasará a manos de un independiente procedente de la empresa privada. Se trata de José Manuel Baltar, hasta ahora director gerente de Hospitales San Roque. Baltar ocupó un buen número de titulares cuando hace unos meses aseguró que con 16 millones de euros y una mayor colaboración con las clínicas privadas era posible acabar con las listas de espera. En aquel momento el por entonces consejero de Sanidad Jesús Morera (PSC) estaba siendo cuestionado por el propio Clavijo que decía no entender como con un incremento considerable del presupuesto en Sanidad se había conseguido no sólo no bajar las listas, sino todo lo contrario.

Para la cartera de Obras Públicas y previsiblemente la Vicepresidencia del Gobierno, Clavijo ha optado por dar oxígeno a su partido en Gran Canaria eligiendo a Pablo Rodríguez. Rodríguez que tendrá cómo principal misión rebajar la tensión surgida entre su predecesora Ornella Chacón (PSC) y el presidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso en torno a las obras pendientes en esta isla que ha provocado un explícito intercambio de acusaciones en los últimos meses.

Un viejo conocido de la política canaria, José Miguel Barragan, actual secretario general de Coalición Canaria y viceconsejero de la Presidencia subirá un escalón para asumir Presidencia y Justicia. Un perfil puramente político y que coloca a Barragán como la definitiva figura fuerte en el escenario de la fontanería política de Coalición Canaria.

Para cerrar el consejo de Gobierno, Cristina Valido actual consejera de Acción Social y Atención a la Ciudadanía del Cabildo de Tenerife y que asumirá la cartera dirigida por Patricia Hernández (PSC).

El Gobierno tendrá que enfrentarse con los presupuestos de 2017 ya aprobados a dos citas importantes en el Parlamento de Canarias. La aprobación de la Ley del Suelo y la exigencia por parte de 3 de los ahora 5 partidos en la oposición de que el Presidente se someta a una cuestión de confianza.