“Le pido a mi partido lo mismo que le pedí al Partido Socialista, que el AVE esté al menos en el 2018”

Entre otros temas, la llegada del AVE a Galicia es uno de los que más preocupa a la Xunta. El AVE y el Partido Socialista han convivido durante ocho años y ese tiempo no ha sido suficiente para que las obras al menos estén comenzadas. No es un buen balance. Lo que se ha hecho es seguir con las obras que estaban adjudicadas y ralentizar aquellas que deberían estar en plena ejecución en ese momento: “Faltan, nada más y nada menos, que 4.000 millones de euros para que el AVE una Galicia con Madrid”. Recordemos que antes de José Blanco, hubo una ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que prefirió priorizar otros AVEs, como el que va de Córdoba a Málaga.

Respecto a la polémica sobre si Amaiur debe o no tener grupo parlamentario propio o no, Feijóo responde: “No me gusta este partido, pero es la ley y el Estado de Derecho los que se van a aplicar". En consecuencia, debe ser la ley la que determine si esta formación política puede tener grupo parlamentario.

¿Y si de repente Rajoy le llamara por teléfono y le propusiera ser ministro de su Gobierno? El presidente de Galicia parece que lo tiene muy claro: “Es que el teléfono no es posible que suene para esa propuesta, porque yo también soy ministro, pero de Galicia".

Sobre los recortes que se podrían hacer en la comunidad gallega, Feijóo ha asegurado que "lo que no haría sería contratar a 15.400 empleados públicos que es lo que se hizo en la legislatura anterior". En Galicia, dentro del ámbito de la administración autonómica, hay 90.000 funcionarios, esto supone que Galicia tiene que estar pagando casi quinientos millones de euros anuales más en nóminas, incluso se plantea la opción de bajarles el sueldo y reducir así el déficit público. A la pregunta de si se va a bajar el salario él mismo, ha respondido: “Me lo he bajado un 15%, pero si hay que seguir bajándolo lo podemos hablar”.

Para concluir, nos ha hablado sobre los cuatro directivos de NovaCaixa que podrían ser indemnizados, tres de ellos eran contratos del año 2006. La responsabilidad en la supervisión es competencia del Banco de España aunque ya se está negociando con estos exdirectivos: “Por lo que yo sé, el Banco de España no ha actuado”.