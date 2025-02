Zelensky cancela su visita a Arabia Saudí y fija una nueva fecha: "No quiero coincidencias"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha anunciado, visiblemente contrariado, que no viajará a Arabia Saudí, tal y como estaba previsto, debido a la reunión que han mantenido este martes en Riad los responsables de la diplomacia rusa y estadounidense, Sergei Lavrov y Marco Rubio, respectivamente.

"No quiero coincidencias y por eso no iré a Arabia Saudí", ha dicho en una rueda de prensa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, uno de los escenarios de la gira regional que le llevaría este miércoles a Riad.

"Queremos acabar con la guerra más que nadie, queremos que se haga de forma justa y no a nuestras espaldas", ha enfatizado un Zelensky, que no ha escondido su malestar por el encuentro que han mantenido en las últimas horas Washington y Moscú. "Ha sido una sorpresa para nosotros. Nos enteramos por la prensa", ha dicho.

Nueva fecha en el calendario

El mandatario ucraniano ha informado de que se han puesto en contacto con las autoridades saudíes para trasladarles el cambio de planes y de que han acordado celebrar el encuentro el próximo 10 de marzo.

"No sé quién se quedará allí ni quién se irá. No me importa. No me importa si nuestros socios piensan demasiado en nosotros", ha dicho Zelensky en otro momento de la rueda de prensa, en la que también ha confirmado que funcionarios estadounidenses tienen previsto visitar Kiev en próximas fechas.

Ucrania como papel central en las negociaciones

No sólo ha reivindicado el papel central que Ucrania ha de tener en cualquier negociación sobre su futuro, sino que además ha dejado espacio para que otros "actores clave" se sienten en la mesa de negociación, como es el caso de la Unión Europea, Reino Unido y Turquía.

"Deben participar en las negociaciones y en el desarrollo de las garantías de seguridad necesarias junto con Estados Unidos" ya que atañe al destino de una parte del mundo", ha valorado el presidente ucraniano.

Asimismo, el presidente ucraniano ha continuado con los reproches hacia Estados Unidos, en esta ocasión por su postura contraria a la adhesión de Ucrania en la OTAN. "Este es el gran deseo de Rusia", ha dicho el mandatario que, a pesar de todo, confía en que su país acabe en algún momento ingresando en el bloque atlántico.

Con todo, Zelensky cree que "aún quedan garantías de seguridad que pueden ser eficaces", como es reforzar todavía más el Ejército ucraniano, o desplegar fuerzas de paz extranjeras en Ucrania, incluidas las de Estados Unidos.

Washington y Moscú descartaron presencia ucraniana

Después de pasar por Emiratos Árabes Unidos y Turquía, este miércoles estaba previsto que Zelensky se reuniera en Riad con el primer ministro y príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, quien había apostado por la participación del presidente ucraniano en este encuentro con Lavrov y Rubio.

Sin embargo, Washington y Moscú insistieron en que no querían representación ucraniana en esta primera reunión, tal y como ha contado a la agencia Bloomberg una fuente relacionada con los preparativos de las autoridades saudíes del encuentro.

Aun así, Rusia y Estados Unidos han pactado este martes seguir negociando para "terminar lo antes posible" el conflicto en Ucrania. A pesar de lo acordado por ambos, Zelensky ya adelantó en la víspera que no aceptaría ninguno de los acuerdos que pudieran surgir de estas reuniones si se mantenía a Ucrania fuera de la mesa de negociaciones.