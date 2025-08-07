Zelensky afirma que solo hablará con Putin si hay un alto el fuego: "Primero el fin de las matanzas"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ha vuelto a dejar claro este jueves que un alto el fuego inmediato es una condición imprescindible para contemplar una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin. "Las prioridades están absolutamente claras: primero, el fin de las matanzas. Y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego", subrayó el mandatario ucraniano a través de su cuenta oficial en la red social X.

Propuesta de cumbre con líderes internacionales

Zelensky planteó además un posible encuentro en un formato multilateral, que incluiría a líderes de Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias aliadas, con el objetivo de que cualquier negociación tenga un alcance real y conduzca a una paz duradera.

Insistió en que solo un encuentro a nivel de jefes de Estado podría generar compromisos efectivos y dar paso a soluciones sostenibles para el conflicto que se prolonga desde la invasión rusa de 2022.

Un sinfín de reuniones

Durante esta jornada, el presidente anunció una intensa agenda de contactos diplomáticos para coordinar posturas internacionales y reforzar el apoyo a la propuesta ucraniana. Entre las llamadas previstas, Zelensky confirmó conversaciones con el canciller alemán Friedrich Merz y con autoridades de Francia e Italia.

Además, instruyó una reunión de asesores de seguridad nacional en un "formato especial" convocado directamente por la presidencia ucraniana.

El miércoles, el líder ucraniano participó en una videoconferencia conjunta con el presidente estadounidense, Donald Trump, y varios líderes europeos. Posteriormente, mantuvo encuentros bilaterales con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

En todas estas conversaciones, recalcó que cualquier solución política debe incluir garantías de seguridad a largo plazo para Ucrania, en estrecha colaboración con Washington y Bruselas.

"Rusia debe dar pasos reales"

Zelensky reiteró que Ucrania no inició la guerra y mantiene su disposición a trabajar por la paz, pero señaló que el principal obstáculo sigue siendo el Kremlin: "Lo más importante es que Rusia, que inició esta guerra, dé pasos reales para poner fin a su agresión".

Asimismo, destacó que la comunidad internacional dispone de mecanismos para verificar si se cumplen los compromisos por parte de Moscú.

Kiev insiste en que cualquier acuerdo debe pasar por la recuperación de todos sus territorios ocupados, pero Moscú continúa exigiendo el reconocimiento de su control sobre las zonas anexionadas, lo que por ahora bloquea cualquier avance significativo en las negociaciones de paz.