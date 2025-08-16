Zelenski y Trump se reunirán en la Casa Blanca tras la cumbre de Alaska

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha comunicado que ha aceptado el ofrecimiento de su homólogo Donald Trump para reunirse el lunes en la Casa Blanca, para tratar todos los "detalles" relacionados con el conflicto que mantiene con Rusia. Esta reunión se producirá después de la que el dirigente norteamericano se haya entrevistado con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

Por tanto, Zelenski y Trump reeditarán el encuentro del pasado febrero en el Despacho Oval, aunque esperan tener un resultado distinto. En esta ocasión, además de las posibles negociaciones, existe un aliciente peligroso para Ucrania, y es que Rusia parece haber roto el aislacionismo internacional.

Ambos líderes han mantenido un diálogo después de la cumbre bilateral junto a otros líderes europeos. En ella han podido mantener "una larga y sustancial conversación" de más de una hora, como ha explicado el líder ucraniano, de hecho, primero ha hablado con Zelenski y posteriormente se han incorporado el grueso de mandatarios europeos.

"Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación", ha expresado Zelenski, quien ha vuelto a reivindicar que las negociaciones sean a tres bandas y que Kiev pueda tener voz: "Ucrania reafirma su voluntad de trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz".

El presidente ucraniano ve "importante" que los países europeos "estén implicados en todas las fases", con vistas por ejemplo a adoptar las garantías de seguridad que reclama Ucrania, en las que Zelenski espera que Estados Unidos también se implique.