Zelenski, sobre las negociaciones entre Trump y Putin: "Nacen muertas"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reaccionado al emplazamiento que han acordado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin, quienes se reunirán en Alaska el próximo 15 de agosto para tratar de buscar una solución pacífica para el conflicto. Por su parte, Zelenski ha señalado en X que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y que "nacen muertas".

"Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", ha expresado en un vídeo difundido en su cuenta de la red social mencionada. Previamente, el líder ucraniano había reclamado estar presente en las negociaciones bilaterales entre EEUU y Rusia, y la presencia de una delegación europea.

Asimismo, Zelenski se ha referido a las informaciones que se han filtrado acerca de la reunión entre Trump y Putin y que tienen que ver con la congelación del conflicto a cambio del levantamiento de las sanciones a Moscú: "No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado", ha expresado, al tiempo que ha señalado que los socios internacionales tienen que entender "qué es una paz digna". Es por ello que Zelenski piensa que deber ser Rusia quien acabe con el conflicto, puesto que fueron ellos quienes la comenzaron.

Además, el presidente ucraniano también ha rechazado frontalmente la presunta cesión de territorios que tendría que hacer a cambio de la paz y que tendrían como objeto de la transferencia Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. "La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está contenida en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", ha manifestado.

Por otra parte, ha reiterado su disposición de trabajar con el presidente norteamericano en una paz "real y, sobre todo, duradera", que no pueda "colapsar a causa de los deseos de Moscú".

Estas declaraciones tienen lugar después de que Trump haya anunciado que se reunirá con Putin en Alaska el próximo 15 de agosto para tratar de encontrar una solución pacífica al conflicto.