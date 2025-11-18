Zelenski llega a España en su tercera visita con nuevos acuerdos militares como objetivo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aterriza este martes en España procedente de Francia donde ha mantenido un encuentro con el mandatario Emmanuel Macrón. Tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y con una docena de empresas españolas de defensa en la sede de Indra en Madrid.

El principal objetivo es recabar más ayuda militar a su país frente a la ofensiva rusa, que se ha intensificado las últimas semanas. El presidente ucraniano Zelenski regresa a España dentro de su gira europea. Es la tercera visita a nuestro país y llega con una amplia y concentrada agenda que le llevará primero al Congreso, luego al Palacio de la Zarzuela donde se reunirá y almorzará con el rey y finalmente a Moncloa, previo paso por el museo Reina Sofía donde acudirá junto al presidente Pedro Sánchez a ver el Gernika de Picasso.

Un acuerdo de entrega de armas con EEUU con beneficiado

Está previsto que se firme el acuerdo -y que conozcamos más detalles- para que España compre armas a Estados Unidos y después se las entregue a Ucrania. Sánchez le reiterará la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que haga falta en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa.

Una reunión que se celebrará año y medio después de que en el mismo lugar ambos firmasen un acuerdo bilateral para los próximos diez años por el que Madrid se comprometía a entregar 1.000 millones de euros en 2024 a Kiev, que podrán llegar a los 5.000 millones en 2027, para que pueda mejorar su respuesta a la invasión rusa.

Con ese objetivo, el presidente del Gobierno anunció también el mes pasado que España se sumaba al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania, la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés). De ello está previsto que hablen Sánchez y Zelenski, quienes presidirán una firma de acuerdos bilaterales antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta.

Esa es la última actividad del presidente ucraniano en una agenda que abrirá a primera hora de la mañana con una visita al Congreso, ante el que tuvo ya una intervención por videoconferencia en abril de 2022. Después mantendrá un encuentro en la sede de Indra con representantes de la industria de defensa española, y se desplazará a continuación al Palacio de la Zarzuela para ser recibido por el rey.

Visita al 'Guernica'

Al término de un almuerzo ofrecido por el monarca, el presidente de Ucrania se trasladará al Museo de Arte de Reina Sofía para visitar junto a Sánchez el cuadro 'Guernica' de Picasso, una obra que se ha convertido en un símbolo internacional de rechazo a la guerra.

Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano. Sí estuvo en España en mayo del año pasado para la firma en el Palacio de la Moncloa del acuerdo bilateral en materia de seguridad y, previamente, participó en Granada, en octubre de 2023, en la reunión de la Comunidad Política Europea organizada durante el semestre de presidencia española de la UE.