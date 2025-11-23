Zelenski habla de "conversaciones sustanciales" con Estados Unidos en Ginebra: "El equipo de Trump nos escucha"

"Hay señales de que el equipo del presidente Trump nos escucha". Así ha definido el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, los intercambios con Estados Unidos durante toda la jornada de este domingo sobre el plan de paz para Ucrania. Según ha detallado, se han producido "conversaciones sustanciales" en Ginebra y ha asegurado que hay señales de que el equipo estadounidense, encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, escucha la postura ucraniana.

Tras ser informado por su delegación sobre el transcurso de las reuniones, Zelenski ha detallado que se han producido "conversaciones sustanciales" a lo largo de todo el día con la parte estadounidense, además de con los socios europeos representados en Ginebra por asesores de Alemania, Francia y el Reino Unido.

Hay señales de que el equipo del presidente Trump nos escucha

Después de que el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umérov, afirmara en Telegram que la versión actual del documento objeto de negociación ya refleja la mayoría de las principales prioridades ucranianas, Zelenski fue más cauto, pero sugirió que se han logrado introducir cambios. "Muchas cosas están cambiando: estamos trabajando con mucha atención en los pasos necesarios para poner fin a la guerra".

Conversaciones telefónicas con Francia y Alemania

En paralelo a las negociaciones en Ginebra, Zelenski ha mantenido conversaciones telefónicas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y con los primeros ministros de Canadá, Croacia y Luxemburgo, quienes "apoyan, dan consejos y proporcionan información".

La primera prioridad es una paz fiable, seguridad garantizada, respeto por nuestra gente y respeto por todos los que dieron su vida

El mandatario ucraniano ha reiterado que "es importante garantizar que los pasos para poner fin a la guerra sean eficaces y que todo sea viable". Insiste en que "Ucrania nunca quiso la guerra y nunca será un obstáculo para la paz". Por tanto, afirma que "la diplomacia se ha activado y eso es bueno". Ahora esperan que "el resultado sean los pasos correctos. La primera prioridad es una paz fiable, seguridad garantizada, respeto por nuestra gente y respeto por todos los que dieron su vida defendiendo Ucrania de la agresión rusa".

Defensa de los intereses de Ucrania

Zelenski ha dejado claro que este lunes seguirá manteniendo contactos para defender los intereses de Ucrania y ha aprovechado su mensaje a la nación para pedir una vez más "unidad" a los ucranianos. "Hay directrices para la delegación ucraniana, hay una línea ucraniana por la que la delegación avanza y me gustaría mucho que no hubiera señales opuestas (...) dentro de Ucrania".