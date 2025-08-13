Zelenski dice que espera un alto al fuego de la reunión Trump-Putin del viernes en Alaska

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este miércoles en Berlín que espera que la reunión del viernes en Alaska (EEUU) del jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.

"Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego", ha dicho Zelenski tras la reunión virtual que mantuvo junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y Trump, diálogo que se produjo después de que los líderes europeos también se citaran de forma virtual.