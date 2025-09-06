Zelenski descarta viajar a Moscú para una hipotética cumbre de paz: "Putin puede venir a Kiev"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha concedido una entrevista en la cadena de televisión estadounidense 'ABC' en la que ha descartado la propuesta de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de reunirse en Moscú junto a los Estados Unidos para negociar la paz. "Él puede venir a Kiev", ha sentenciado Zelenski.

Del mismo modo, el líder ucraniano ha remarcado que "no puedo ir a Moscú cuando mi país está a diario bajo ataque de misiles. No puedo ir a la capital de este terrorista", ha subrayado Zelenski en referencia a Putin, a quien ha reprochado que "él lo sabe", en relación con que la capital rusa no puede ser el escenario de una presunta cumbre de paz.

Reminiscencias de Alaska y del Foro Económico Oriental

Este ofrecimiento del Kremlin se ha producido durante la comparecencia de Putin en el Foro Económico Oriental, donde se ha reunido con aliados estratégicos como Xi Jin Ping, presidente de China, o con Narendra Damodardas Modi, primer ministro de India. "La próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad-héroe Moscú", ha destacado Putin.

No obstante, y, en relación con una posible reunión con Zelenski, ha dejado entrever que "no le veo mucho sentido", puesto que "llegar a un acuerdo con la parte ucraniana es prácticamente imposible sobre los asuntos clave"."Incluso si hay voluntad política, lo que dudo, existen dificultades jurídico-técnicas", ha añadido. Además, cabe recordar que Rusia no reconoce el Gobierno de Zelenski, ya que considera que su mandato está caduco, según la Constitución ucraniana, la cual no le permite ampliar el mandato aunque esté en guerra.

La propuesta de Putin se anuncia después de que haya viajado a Alaska para reunirse con Donald Trump en una cumbre en la que, si bien no se produjeron avances significativos, sí que sirvió para confirmar el buen momento que vive Rusia en su plano internacional. Asimismo, Trump estaba dispuesto a organizar una segunda reunión de manera urgente y en la que estuviese presente Zelenski, pero en la rueda de prensa posterior al encuentro fue el presidente ruso quien se adelantó a señalar que se podría realizar en Moscú.