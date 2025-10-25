Zelenski denuncia un nuevo ataque de Rusia sobre Kiev que ha dejado dos muertos y nueve heridos

Al menos dos personas han muerto y nueve han resultado heridas tras un nuevo ataque de Rusia sobre Kiev y sus alrededores, según los datos ofrecidos por los servicios de emergencia. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha lamentado los hechos en su cuenta de X y ha denunciado el uso de misiles balísticos en los ataques.

"Casi cada ataque contra nuestra gente implica ataques combinados con misiles balísticos", ha señalado Zelenski, al tiempo que ha cifrado en "aproximadamente 70 misiles balísticos y más de 50 misiles Kinzhal" los que ha lanzado el ejército ruso desde principios de año. "La pasada noche, Rusia atacó de nuevo. (...) Hubo un impacto de un misil en Kiev, desafortunadamente hay gente muerta y herida".

El presidente de Ucrania ha mostrado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha indicado que debido a estos ataques, están prestando "especial atención a los sistemas Patriot" para proteger a la población "de este horror".

Un llamamiento a los socios para parar los ataques de Rusia

Por ello, ha hecho un llamamiento a sus socios porque es "fundamental" que "implementen" lo que se ha debatido en los últimos días. "Ningún país debe quedar solo ante semejante mal", ha añadido. Según Zelenski, "Estados Unidos, Europa y el G7 pueden contribuir" para ayudar "a defender Ucrania".

A su juicio, estos ataques balísticos de Rusia tienen que recibir "una respuesta de las naciones poderosas en cooperación real" para que las vidas de los ucranianos no se vean amenazadas. Tras este ataque, gran parte de la ciudad de Kiev ha sido atacada, incluida una guardería, según ha informado Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, también en Telegram.

No hay nadie en el mundo que quiera la continuidad de la guerra, excepto Rusia

La región de Dnipropetrovsk también ha sido atacada. Allí es donde han muerto las dos víctimas que se han reportado, un efectivo de rescate y una mujer, además de siete de los nueve heridos. "No hay nadie en el mundo que quiera la continuidad de la guerra, excepto Rusia", ha denunciado el ministro de Exteriores, Andri Sibiha.

En su comunicado, además, ha aprovechado para calificar de "absurdo" que este mes Rusia sea el presidente rotatorio del Consejo de Seguridad de la ONU. "El terrorismo puede y debe detenerse mediante la acción colectiva", coincidiendo así con la petición de Zelesnki.

Rusia denuncia un ataque aéreo de Ucrania contra una presa en Bélgorod y avisa de riesgo de inundación

Por su parte, las autoridades rusas de la región de Bélgorod han denunciado un ataque aéreo ucraniano que ha dañado una presa, por lo que están contemplando evacuar la zona por peligro de inundaciones. Según el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, hay peligro de un segundo ataque ucraniano que destruiría la presa por completo.

Si ocurriera, habría alrededor de 1.000 personas afectadas, que viven en los pueblos de la llanura fluvial de la región de Járkov (parcialmente ocupada por Rusia). Por eso, Gladkov ha ofrecido "alojamiento temporal" a "los residentes que corren riesgo de inundación y no tienen otra opción".