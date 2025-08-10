Zelenski alaba la reacción de la UE a la reunión de Trump y Putin: "El final de la guerra debe ser justo"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha alabado la posición que ha adoptado la Unión Europea, así como varios países europeos, de pedir espacio para Ucrania en las negociaciones que tendrán lugar en Alaska el próximo 15 de agosto entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin.

Una vez más, Zelenski ha recurrido a su cuenta de X para "agradecer a todos los que hoy apoyan a Ucrania, y a nuestro pueblo, por el bien de la paz en Ucrania, que defienden los intereses de seguridad vitales de nuestras naciones europeas". "Ucrania valora y apoya plenamente la declaración del Presidente Macron, el Primer Ministro Meloni, el Canciller Merz, el Primer Ministro Tusk, el Primer Ministro Starmer, la Presidenta Ursula von der Leyen y el Presidente Stubb sobre la paz para Ucrania", ha añadido, al tiempo que ha señalado que "el final de la guerra debe ser justo".

Sus palabras se producen después de que todos los mandatarios hayan realizado una declaración conjunta en la que han sostenido que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", así como que los mandatarios ruso y estadounidense anunciasen la fecha y el lugar de su encuentro.