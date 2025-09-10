Von der Leyen propondrá la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la UE e Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado en el pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo que propondrá la suspensión parcial del acuerdo de asociación comercial que mantienen la Unión Europea e Israel, para lo que necesitará el apoyo de todos los países miembro. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos y demasiado poco para algunos", ha expresado.

Asimismo, ha confirmado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la paralización de todos los pagos en estas áreas "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí". Del mismo modo, ha comunicado que también promoverá sanciones contra los colonos violentos y los ministros extremistas.

La decisión ha sido muy aplaudida por los escaños de los partidos de izquierdas, entre los que se encontraba Irene Montero. Este anuncio llega después de que esta semana, España haya elevado el tono político pasando a hablar de genocidio y haya anunciado medidas de castigo a Israel. Además, la Global Sumud Flotilla sigue rumbo a Gaza con Ada Colau a bordo, así como la Vuelta se está viendo perjudicada por las constantes protestas cerca de las metas.

Protesta de los diputados progresistas europeos

Cerca de 100 eurodiputados repartidos en las bancadas socialistas, verdes y progresistas, además de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, han acudido al pleno vestidos completamente de rojo a modo de protesta por la situación que se está viviendo la Franja de Gaza. Del mismo modo, han guardado un minuto de silencio antes de entrar en la sala. Además de Ribera, España estuvo representada en las protestas por Laura Ballarín, Lina Gálvez y Hana Jalloul (PSOE), Estrella Galán (Sumar) o Irene Montero (Podemos).

A pesar de que los negociadores de los eurogrupos parlamentarios siguen aún en negociaciones, mañana se pretende votar una nueva resolución no vinculante sobre la situación en Gaza, por la cual se pretende presionar para conseguir la solución de los dos Estados, la liberación de los dos rehenes y la mejoría de la situación humanitaria.